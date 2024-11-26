'Жахнути по базам Польщі': чи наважиться Путін на божевільний удар - Білий дім

Принцип шантажу працює, поки карта залишається невикористаною.

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РФ погрожує ударами по базам Польщі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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США серйозно ставиться до погроз РФ

Путін, схоже, викликає НАТО на дуель

Диктатор наважиться піти ва-банк тільки в ситуації, коли буде загнаний у кут

Нещодавно в Кремлі виступили з погрозами знищити нову базу ППО в польському місті Редзіково. Цю заяву прокоментував радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

США контролюють ворожі погрози РФ

"Такі погрози мають сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б нерозважливими й безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно", - сказав він.

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За словами Кірбі, президент США Джо Байден прикладає усіх можливих зусіль, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті.

Радник Білого дому з питань комунікацій ще раз підкреслив, що Вашингтон серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками по НАТО.

Путін погрожує вдарити по Польщі

Своєю чергою керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук пояснює, що база ПРО – це зенітно-ракетний комплекс, призначений для збиття балістичних ракет.

Тому, на його думку, якщо Путін заявляє, що атакуватиме балістичними ракетами систему протиракетної оборони, це схоже на дуель.

"Ну, нехай спробує. У мене склалося враження, що після атак по Україні Путін або його генерали бояться ризикувати. Після заяв Путіна, який рвав на собі сорочку і погрожував "Іскандерами", почав вихвалятися ще однією вундерваффе – ракетою "Кинджал". Але виявилося, що ні "Калібри", ні "Кинджали", ні "Іскандери" не є такою вундерваффе і їх збивають. Американці самі не очікували, що їх збивають не THAAD і не Aegis, а Patriot", - заявив Лакійчук в інтерв'ю Главреду.

Patriot - що відомо / Главред

Кремль поки що не готовий іти на ризик

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" стверджує, що це величезний ризик - ризикувати міжконтинентальними балістичними ракетами, які можуть збити Patriot чи (не дай боже) NASAMS.

"Якщо це станеться, це буде не просто провал, а справжній обвал у прірву. Тому погрози залишаються лише словами, поки не станеться фіаско. Після такого карти шантажу вже не діють. Принцип шантажу працює, поки карта залишається невикористаною. Але щойно вона бита, усе руйнується", - припускає експерт.

Павло Лакійчук пояснює, що диктатор Путін піде ва-банк тільки в ситуації, коли буде загнаний у кут. Однак зараз ситуація складається навпаки - лідер РФ вважає, що притиснув усіх до нігтя.

"Він переконаний, що перемагає: і на полі бою, і дипломатично, і інформаційно. Для чого йому ризикувати? У його уявленні, він дотискає всіх поступово, хитрістю та маніпуляціями, змушуючи Європу, США та інші країни пристосовуватися до його умов", - резюмує Лакійчук.

Останні міжнародні новини - що відомо

Як повідомляв Главред, глава чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Куделка не виключає, що РФ може розв'язати нову війну в Європі. Путін, ймовірно, захоче цього разу піти проти країн Центральної та Східної Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну. За його словами, рішення провести розмову з російським диктатором було "відповідальним і необхідним".

Своєю чергою експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував ймовірний дозвіл бити ракетами Taurus по РФ. Він пояснив, чи піде Берлін на такий крок.

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Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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