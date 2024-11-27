Окупанти не обмежаться Донбасом: в ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

Армія РФ буде намагатися захопити якомога більше українських територій.

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Армія РФ штурмує українські позиції / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

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РФ прагне захопити якнайбільше українських земель

ЗСУ відбивають штурми росіян та завдають ворогу втрат

Російські окупанти не відмовляються від свої загарбницьких цілей і прагнуть захопити якомога більше українських територій. Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в етері "Еспресо".

За його словами, ворог не планує обмежуватися лише Донеччиною.

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"Росіяни активно штурмують наші позиції. І, можна сказати, що вони хочуть захопити не тільки Донеччину, не тільки Донбас, а просуватися й далі. Раніше я думав, що їхнє бажання обмежиться лише захопленням тих областей, які вони вважають так званою частиною Росії, відповідно до їхньої конституції. Однак тепер я впевнений, що вони планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше території.", - повідомив Отченаш.

Водночас він додав, що Сили оборони України активно відбивають ворожі штурми по всій лінії фронту, завдаючи великих втрат ворогу та не дозволяючи йому захопити нашу землю.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. За його словами, ворог може планувати штурми на півдні регіону. Також ГУР МО доповідало, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога.

У свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що військове командування РФ імовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Американські фахівці згадують у звіті заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що Москва нібито відкрита для переговорів. Утім, він виключив можливість "заморожування" нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони.

Аналітики проєкту DeepState повідомляли, що російська армія окупувала Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

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Хто такий Андрій Отченаш? Андрій Отченаш - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ. Розпочав воювати у 2014 році у добровольчому батальйоні ОУН, передає Цензор.нет.

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