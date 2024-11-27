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ЄС затвердив бюджет на 2025 рік: скільки мільярдів євро виділили Україні

Ангеліна Підвисоцька
27 листопада 2024, 18:06оновлено 27 листопада, 19:13
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Підтримка України є одним з ключових пріоритетів ЄС.
ЕС, Европарламент
ЄС заклав гроші для України у бюджет на 2025 рік / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Що відомо про бюджет ЄС на 2025 рік:

  • ЄС ухвалив бюджет на 2025 рік
  • Допомога Україні - один із ключових пріоритетів ЄС

Європарламент ухвалив бюджет ЄС на 2025 рік, у якому заклали кошти для України. Його вже підписала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

За бюджет проголосували 418 депутатів, проти були 185 депутатів і ще 67 утримались. Кошторис збільшили на 6% (10 мільярдів євро). Бюджет ЄС на 2025 рік складає 199,4 мільярдів євро. У рамках програми Ukraine Facility для України виділили 15,2 мільярдів євро.

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ЄС зробив акцент на охороні здоров'я, гуманітарній допомозі, управлінні кордонами та боротьбі зі зміною клімату. Підтримка України є одним з ключових пріоритетів.

"Цей бюджет спрямований на вирішення нагальних проблем, включаючи російську агресію у війні проти України, постійний міграційний тиск, ескалацію кризи на Близькому Сході, вплив стихійних лих і, що особливо важливо, конкурентоспроможність наших економік. Це забезпечить ЄС можливість ефективно реагувати на ці нагальні реалії", - зазначив голова комітету ЄП з питань бюджету Йохан Ван Овертвельдт.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Напередодні Главред повідомляв, що уряд Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук повідомляв, що Росія може активно впливати на допомогу західних країн Україні у виконанні пунктів Плану перемоги та Плану внутрішньої стійкості.

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