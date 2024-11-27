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США тиснуть на Київ: у Reuters розкрили, до чого закликають Україну

Руслана Заклінська
27 листопада 2024, 20:08
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Україна повинна серйозно розглянути можливість зниження віку для військової служби, наголошують у США.
США тиснуть на Київ: у Reuters розкрили, до чого закликають Україну
США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, facebook.com/asvpress

Головне:

  • США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років
  • Україні потрібно збільшити кількість мобілізованих солдатів і готувати нові підрозділи

Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років. Посилення мобілізації може змінити ситуацію на фронті. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, пише Reuters.

За його словами, Росія має стабільний прогрес на сході України та на Курському напрямку. Там російські війська починають просуватися вперед, відтісняючи позиції ЗСУ.

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Американський високопосадовець заявив, що Україні необхідно мобілізувати більше солдатів і активніше готувати нові підрозділи для боротьби з російськими окупантами.

"Зараз потрібна робоча сила... Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати велике значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою", - сказав він.

Як зазначає видання, США тиснуть на Київ, щоб зміцнити бойові сили України у війні з Росією. Вашингтон закликає збільшити кількість мобілізованих солдатів та знизити призовний вік.

США тиснуть на Київ: у Reuters розкрили, до чого закликають Україну
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційно віку - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для громадян, які ще не досягли мобілізаційного віку буде запроваджено нову систему контрактів. Він підкреслив, що зниження мобілізаційного віку не планується, але будуть створені умови для тих, хто бажає захищати країну раніше.

Питання зниження мобілізаційного віку до 21 року в Україні слід вирішувати залежно від фази бойових дій, зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, півтора десятка українських бригад, підготовлених за стандартами НАТО, не можуть воювати через затримки у постачанні зброї від союзників.

Як повідомляв Главред, до Верховної Ради подали законопроєкт №12222, який пропонує знизити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років. Водночас громадяни старші за 55 років зможуть служити за власним бажанням, якщо відповідають критеріям.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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