Армія РФ за місяць окупувала територію України розміром із пів-Лондона - Reuters

Російські війська проводять найшвидше просування в Україні з 2022 року.

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РФ встановила нові щотижневі та щомісячні рекорди за розміром окупованої території / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

РФ побила рекорди по захопленій території за один тиждень і один місяць

Росія окупувала всього 18% України

Війна вступає в "найнебезпечнішу" фазу

Армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за останній місяць територію розміром із половину Лондона. Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і військових блогерів.

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Видання зазначає, що за останній тиждень російська армія захопила майже 235 кв. км території України, що є тижневим рекордом для 2024 року. У листопаді російські війська захопили 600 кв. км.

"Росія встановила нові щотижневі та щомісячні рекорди за розміром окупованої території в Україні", - йдеться у звіті незалежної російської новинної групи "Агентство".

За даними Пасі Паройнена, військового аналітика фінської групи Black Bird Group, у листопаді російські війська взяли під контроль приблизно 667 кв. км. Аналітик посилається на дані, які, за його словами, можуть включати деякі жовтневі досягнення РФ, відзначені із запізненням.

Наразі Росія контролює 18% України, включно з усім Кримом, трохи більше ніж 80% Донбасу, до якого входять Луганськ і Донецьк, і понад 70% Запорізької та Херсонської областей, а також трохи менше ніж 3% Харківської області, згідно з картами з відкритих джерел.

"Війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ - ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії", - пише Reuters.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська армія окупувала Новоселидівку на Курахівському напрямку і Петрівку на Покровському напрямку Донецької області та просунулася біля 12 населених пунктів. Про це в ніч на 27 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

25 листопада повідомлялося, що армія РФ окупувала Катеринівку і Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів.

Тим часом Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ у Харківській області.

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