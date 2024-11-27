Росіяни застосували нову тактику на фронті: в ЗСУ розповіли, що змінилось

Росіяни застосовують тактику просочування для подальшого накопичення військ в ході наступу на фронті, зазначили в ЗСУ.

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РФ застосувала абсолютно нову тактику наступу / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Коротко:

Росіяни змінили тактику штурмових дій на фронті

Ворог активно застосовує автомобільну техніку, для просування до позицій українських військ

Російські окупанти змінили тактику наступальних дій на фронті, застосовуючи тактику просування та просочування штурмових груп, які діють у кілька хвиль. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів у коментарі LIGA.net.

"Ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки. Далі, якщо пощастить дійти до укриття, дочекатись наступної другої пʼятірки й потім проводити вже штурмові дії. А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишитись в тому місці, звідкіля розпочинали штурм", – сказав він. відео дня

Речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що росіяни дотримуються тактики просочування, а згодом накопичення сил.

Для транспортування штурмових груп ближче до українських позицій окупанти використовують не лише бронетехніку, але й високомобільні транспортні засоби, такі як мотоцикли, багі та квадроцикли.

Окрім цього, активно застосовується автомобільна техніка — від вантажівок до легкових автомобілів, які вони конфіскують у місцевих жителів. Особливу роль відіграють УАЗ "буханки", які є типовими для російської армії.

"Такі різнорідні колони зазвичай вражає вогонь нашої артилерії або за допомогою FPV-дронів", – підсумував Волошин.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за інформацією західної розвідки, представників оборонного відомства та ресурсу Ualosses, за роки повномасштабної агресії Росії Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими, а близько 400 тисяч солдатів зазнали важких поранень, повідомляє The Economist.

Російські окупанти продовжують реалізовувати свої загарбницькі плани та намагаються захопити більше українських територій. Про це в розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, наголосивши, що ворог не обмежується лише Донеччиною.

Згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне розширити окуповані території, зокрема в Дніпропетровській області. Експерти зазначають, що військове командування РФ може планувати наступ у південно-східному регіоні цієї області.

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Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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