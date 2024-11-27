Кремль проти 'заморожування' лінії фронту: в ISW розкрили план РФ на області України

Кремль категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту - чого чекає РФ.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, скріншот: deepstate

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Кремль проти створення демілітаризованих зон на фронті

РФ чекає капітуляції України для своїх планів на області

Країна-агресорка Росія продовжує демонструвати наміри щодо захоплення набагато більшої частини української територій, ніж зараз займає. Аналітики Інститут вивчення війни також вважають, що Москва не бажає йти на компроміси чи брати участь у переговорах, не залежно від того, хто виступав би посередником.

У Кремлі й досі лунають заяви про небажання заморожувати поточну лінію фронту чи створювати якісь демілітаризовані зони.

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За даними ISW, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів. Втім, він категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон.

На думку російського посадовця, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати війну. Аналітики вважають, що подібна позиція може свідчити про небажання поступок чи будь-яких компромісів.

"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем", - йдеться у звіті.

За аналітичними прогнозами, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області, яка не входить до незаконно окупованих територій, що може допомогти ворогу окупувати Донеччину.

Плани Кремля на Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що експерт Павло Лакійчук описав підступний план Кремля щодо України. Україна стала першою у світі державою, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Але основний меседж цього удару спрямований не на українців, а на Захід.

Президент України Володимир Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини. Володимир Зеленський заявив, що у Москві поспішають вибити українські сили з Курщини, адже для Путіна найважливіше витіснити Сили оборони України з Курського регіону.

Олег Жданов розкрив, який крок Кремля спровокує захід до дій. Також країна-агресор Росія продовжує активно брязкати ядерною зброєю та шукає найменшу підставу для того, аби звинуватити Україну в провокаціях, щоб почати застосувати ядерні ракети.

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