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"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

Юрій Берендій
27 листопада 2024, 20:59
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Зеленський зазначив, що є конкретні системи, які можуть протидіяти російським балістичним ракетам і закликав посилити можливості української ППО.
'Є системи ППО': Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ
Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Існують конкретні системи, які можуть спрацювати проти нових балістичних ракет РФ
  • Тиск на Росію потрібно посилювати на всіх напрямках

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, обговорювалась тема протидії новим балістичним ракетам РФ. Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення в Telegram.

Президент України подякував за організацію позачергового засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося на запит української сторони. Під час засідання було представлено детальну інформацію про застосування Росією нової балістичної ракети по Дніпру.

відео дня

Також Володимир Зеленський обговорив із Генсеком НАТО можливі заходи реагування, зокрема необхідність посилення системи протиповітряної оборони України.

"Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів. І дуже важливо: рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю, ми дуже очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що нещодавній дозвіл на завдання далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії дав позитивний результат, але тиск на РФ потрібно зберігати й посилювати на різних рівнях, щоб вона відчула всі наслідки війни.

"Обговорили контакти з нашими партнерами – з Америкою та іншими, нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного", - сказав Зеленський.

Окремо глава держави підкреслив важливість запрошення України до НАТО як стратегічного політичного кроку, на який заслуговують українці та який може стати вагомою підтримкою.

'Є системи ППО': Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ
Що відомо про ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка: Главред

Удар по Україні ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін та військове командування продовжують активно коментувати запуск балістичної ракети "Орешнік", здійснений 21 листопада. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може найближчим часом провести додаткові випробування цього або подібного озброєння, прагнучи досягти подібного пропагандистського ефекту.

Крім того ракета, яка влучила по Дніпру, мала кілька боєголовок, але вони були фіктивними, без вибухівки, що пояснює незначні пошкодження. У Reuters із посиланням на джерела в українському уряді підтвердили, що збитки від удару були мінімальними саме через використання навчальних боєголовок.

Політичний експерт Максим Розумний вважає, що запуск "Орешніка" мав демонстративний характер. На тлі успіхів української ППО, яка ефективно знищує більшість російських ракет, Кремль вирішив випробувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності, намагаючись показати наявність "стратегічних козирів".

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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