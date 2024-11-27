Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атаки

У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.

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У КОВА розповіли про наслідки атаки дронів на Київщину вночі 27 листопада / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Вночі Київщину атакували дрони

Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження в багатоповерхових будинках

У ніч на 27 листопада російська окупаційна армія атакувала дронами Київську область. Усі ворожі БПЛА були збиті. Постраждалих немає.

Як розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено.

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"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог не припиняє атаку БпЛа. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - написав він у Telegram.

Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено шибки у 18 квартирах і трьох офісних приміщеннях у трьох багатоповерхових будинках.

Крім того, у двох районах області пошкоджено вікна, двері та покрівлі в чотирьох приватних будинках, чотирьох госпбудівлях і в гаражі.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки на Київщину.

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У ніч на 27 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих ударних БПЛА. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці. Двоє людей постраждали.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.

Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву.

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