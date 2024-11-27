Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атаки

Коротко:
- Вночі Київщину атакували дрони
- Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження в багатоповерхових будинках
У ніч на 27 листопада російська окупаційна армія атакувала дронами Київську область. Усі ворожі БПЛА були збиті. Постраждалих немає.
Як розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено.
"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог не припиняє атаку БпЛа. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - написав він у Telegram.
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено шибки у 18 квартирах і трьох офісних приміщеннях у трьох багатоповерхових будинках.
Крім того, у двох районах області пошкоджено вікна, двері та покрівлі в чотирьох приватних будинках, чотирьох госпбудівлях і в гаражі.
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки на Київщину.
Повітряні атаки РФ на Київ - останні новини
У ніч на 27 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих ударних БПЛА. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці. Двоє людей постраждали.
Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.
Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву.
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