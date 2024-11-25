Росія і КНДР почали "відкриту Третю світову": США бояться діяти - Загородній

Що сказав Загородній:
- Реакція на агресію Росії проти однієї з країн Заходу залежить від США
- Залучення військ КНДР є фактичним початком Третьої світової
- Захід стримано реагує на ескалацію через передачу влади в Штатах
Вступ військ КНДР у війну в Україні на боці країни-агресора Росії не спровокував західних лідерів на більш радикальні реакції та дії. Таким чином кремлівський диктатор Володимир Путін перевіряє, наскільки далеко може зайти в ескалації війни не тільки проти України, але й, у майбутньому, Заходу.
На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім, який пояснив, якою може бути реакція країн НАТО на удар ракетою РФ по одній із країн-членів Альянсу.
"Це питання поки що залишається відкритим. Тут виникає інше питання: що станеться, якщо, наприклад, північнокорейські війська захоплять Нарву в Естонії? І Росія до цього підводить", - каже він.
Експерт наголошує, що багато чого буде залежати в першу чергу від позиції адміністрації США, яка відіграє важливу роль у політиці НАТО. Рішучість лідера Штатів прямо пов'язана із дотриманням протоколів Альянсу у випадку подібних дій зі сторони агресора Росії.
"Північнокорейські війська знаходяться на території Росії і воюють уже більше двох тижнів, і це є явною ескалацією. Фактично, це відкрита третя світова війна. Але реакція на це залишається вкрай стриманою", - зазначив Загородній.
Пояснює він таку реакцію тим, що наразі у США є внутрішні проблеми, триває передача повноважень президента та інших органів влади, тому Штати наразі не хочуть сильніше загострити ситуацію.
Дивіться відео про можливу реакцію Заходу на ескалацію зі сторони Росії:
Участь військ КНДР у війні Росії проти України
Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, кількість північнокорейських військових, розміщених на території країни-агресорки Росії, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.
Раніше в Україні з'ясували, що КНДР хоче в обмін на свою участь в агресії РФ проти України отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
Напередодні у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових із КНДР, які були переодягнені в російську військову форму, при цьому мета прибуття північнокорейських військових до тимчасово окупованого міста поки залишається незрозумілою.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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