На що росіяни перетворили Бахмут: військовий розкрив ситуацію

Із травня 2022 року Бахмут був форпостом оборони України, де стійко тримали оборону українські військові.

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Що відбувається зараз у Бахмуті / колаж: Главред, фото: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", скріншот: deepstatemap

Основні тези Волошина:

Окупанти використовують шахти у Бахмуті

Місто стало логістичним хабом для Росії

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях.

"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога", - заявив речник в ефірі телемарафону. відео дня

За його словами, місто стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. Через те, що там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами.

Відомо, що із травня 2022 року Бахмут був важливим форпостом оборони для українських військових. У травні 2023 році росіяни захопили місто, а внаслідок тривалих боїв Бахмут був майже вщент знищений.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ повернули контроль над важливим селом на Харківщині і взяли полонених. Військовослужбовці Третьої штурмової бригади закінчили зачистку населеного пункту Копанки, що на ключовому напрямку Харківщини, тепер він перебуває під контролем ЗСУ.

Речник ЗСУ Назар Волошин повідомив, що росіяни рвуться до околиць Курахового. Окупанти не відмовляються від своїх цілей та намагаються взяти під вогневий контроль Курахове Донецької області та логістичні шляхи, які ведуть до нього, щоб прорвати оборону українських захисників.

ЗСУ потужно атакували важливі військові об'єкти РФ ракетами ATACMS. Росіяни зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка. Росіяни визнали, що унаслідок атаки пошкоджено РЛС.

Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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