РФ накопичила ракети Х-101 та 'Іскандер': ГУР попередило про можливу масовану атаку

Країна-агресорка загалом накопичила понад 500 потужних ракет для масованих атак по Україні.

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РФ накопичила понад 500 ракет / колаж: Главред, фото: ДСНС, Командування ПС ЗСУ

Основні тези Скібіцького:

РФ накопичила понад 500 потужних ракет для атак

Чому ЗСУ не атакують заводи з виробництва "Шахедів" у РФ

Країна-агресорка Росія накопичила понад крилаті ракети Х-101 і балістичні ракети "Іскандер", повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький підтвердив інформацію про накопичення ворогом понад 200 ракет Х-101 і 300 ракет "Іскандер".

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"Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні", - зазначив він у коментарі "Новини Live".

Що відомо про "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Щодо "Шахедів", заступник начальника розвідки зазначив, що варто використовувати проти них й інші засоби протидії - санкції, кіберудари та інформаційні операції.

"Заводи з виробництва "Шахедів" розташовані на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки, тому що поки прилетить наш безпілотний літальний апарат, то проходить не одна, не дві і не чотири години. Це перше. А друге - необхідна більш потужна зброя", - пояснив Скібіцький.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Російські атаки по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ готується до масованої атаки "роїв безпілотників" із штучним інтелектом. Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки дрона.

Сергій Згурець заявив, що запасів РФ вистачить на кілька хвиль ударів по Україні. Росія намагається реалізувати стратегії для повторних атак України. РФ під час атак використовує майже весь арсенал ударного озброєння та нових ракет.

Нещодавно ворог атакував столицю та Київщину дронами. У КМВА повідомили, що Силам Оборони вдалося виявити та знешкодити понад десяток безпілотників. Також відомо, що ворогу не вдалося завдати шкоди місту - попередньо, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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