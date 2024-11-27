Офіційно: Ізраїль і "Хезболла" домовилися про припинення вогню - Байден

Протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану.

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Припинення бойових дій на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Ізраїль та Ліван домовилися про припинення вогню

Протягом наступних 60 днів Ізраїль поступово виводитиме свої війська з території Лівану

Ізраїль та Ліван погодилися припинити бойові дії. Про це повідомив у соцмережі Х президент США Джо Байден.

За його словами, угода про припинення вогню набула чинності у ніч на середу.

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"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав Байден.

Він додав, що США розраховують, що домовленості про припинення вогню - безстрокові.

Очікується, що протягом найближчих 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська з Лівану. Тим часом армія Лівану — розгорне свої сили в регіоні. А от "Хезболла" припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані.

Так, рішення гарантує захист Ізраїлю від загрози з боку ліванського угруповання "Хезболла" та інших терористичних організацій, що діють із Лівану, передають у Білому домі.

Ситуація на Близькому Сході - як все починалося

Нагадаємо, бойовики угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Вони завдали ударів з повітря, суші і моря по центральній і південній частині країни з території сектора Гази. Повідомлялося, що бойовики випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

Як писав Главред, згодом армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про воєнний стан в країні. Біля кордону з Сектором Газа була впроваджена "особлива зона".

Ввечері 7 жовтня повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Бойові дії на той момент продовжувалися в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше були захоплені бойовиками ХАМАС.

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Що відомо про "Хезболлу"? Хезболла (араб. حزب الله‎, Ḥizbu 'llāh — партія Бога або партія Аллаха), також Хізболла або Хізбулла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, пише Вікіпедія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню Організацію Безпеки Хезболли. Хезболла сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану 1982 року за підтримки прихильників Аятоли Хомейні. Хезболла розглядає Ізраїль як "нелегальне узурпаторське угрупування, засноване на зрадливості, різанинах та ілюзіях". Здебільшого вона підтримується шиїтським населенням Лівану, та є однією з двох впливових шиїтських організацій Лівану (друга — Амаль).

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