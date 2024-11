Окупанти готуються до наступу на Дніпропетровщину: в ISW розкрили деталі

Коротко:

Країна-агресор Росія прагне захопити якомога більше українських територій, зокрема й у Дніпропетровській області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що військове командування РФ імовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області.

"Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, але її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети - повного захоплення Донецької області", - пишуть експерти.

Американські фахівці згадують у звіті заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що Москва нібито відкрита для переговорів. Утім, він виключив можливість "заморожування" нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони. За його словами, єдиний шлях до миру - це "усунення того, що змусило Росію почати повномасштабне вторгнення".

У ISW вважають, що ця заява Наришкіна свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Також російські чиновники вкотре озвучили вимоги щодо передачі їм чотирьох українських областей, які Росія частково окупувала.

Армія РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за останній місяць територію розміром із половину Лондона. Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і військових блогерів.

Видання зазначає, що за останній тиждень російська армія захопила майже 235 кв. км території України, що є тижневим рекордом для 2024 року. У листопаді російські війська захопили 600 кв. км.

Як повідомляв Главред, до кордону з Дніпропетровською областю залишилося 7 кілометрів. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Він акцентував на тому, що напрямок села Великі Новосілки не підготували до оборони попри те, що понад рік там було затишшя.

У ніч на 27 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Новоселидівку на Курахівському напрямку і Петрівку на Покровському напрямку Донецької області та просунулася біля 12 населених пунктів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.