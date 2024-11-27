Графіки вимкнення світла на 28 листопада: як довго не буде електроенергії

Графіки вимкнення світла будуть діяти з 8:00 до 19:00.

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Графік вимкнення світла в Україні на 28 листопада / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 28 листопада

В Україні у четвер, 28 листопада, будуть діяти графіки вимкнення світла. Їх вводять майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.

Для побутових споживачів вводять графіки вимкнення світла в обсязі однієї черги. Вони будуть запроваджені з 8:00 до 19:00. Також будуть діяти графіки для промисловості та бізнесу у період з 7:00 до 20:00.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

ДТЕК опублікувало графіки відключення світла на 28 листопада для Дніпропетровської та Одеської областей.

Час застосування графіків вимкнень світла та обсяг обмежень можуть змінитися протягом дня. Енергетики також радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів після увімкнення світла за графіком.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як писав Главред сьогодні, в Україні ввели екстрені обмеження, адже у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, поки що не зрозуміло.

Зазначається, що у зв'язку з нічним ударом Росії по місту, у Тернополі перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.

Окрім цього, без світла доведеться сидіти довше. 26 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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