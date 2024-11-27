Зеленський назвав імовірні терміни вступу України до Євросоюзу

Президент нагадав про ключові питання стратегічного порядку денного Україна-ЄС.

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Володимир Зеленський назвав терміни вступу України до Євросоюзу / УНІАН, Офіс президента України

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Україна вступить до ЄС під час роботи нині чинного керівництва ЄК

Президент чекає на реалізацію стратегічного порядку денного Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу під час роботи нині чинного керівництва Європейської комісії.

Про це він написав у соцмережі Х, вітаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу комісії.

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"Бажаю новій Європейській комісії успіхів у зміцненні об'єднаної Європи та підвищенні ролі ЄС як світового лідера", - наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що з нетерпінням чекає на продовження продуктивної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна-ЄС.

"Ми впевнені, що під керівництвом цієї Європейської комісії Україна досягне своєї кінцевої стратегічної мети - членства в ЄС", - додав Зеленський.

/ @ZelenskyyUa

Як відомо, Європейський парламент проголосував за новий склад Європейської комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн. Додамо, що новий склад комісії вступить на посаду вже 1 грудня.

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів з Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомляв Главред раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу і адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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