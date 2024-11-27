"За ним прийдуть санітари": що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару - Розумний

Експерт переконаний, що ядерний удар не вирішить жодної проблеми Путіна.

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Що буде з РФ, якщо Путін вдарить ядеркою / Колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Що говорить Розумний:

Ядерний удар нічого не змінить у війні

Путін готуватиметься до переговорів

РФ опиниться в ізоляції в разі ядерного удару

Якщо російський диктатор Володимир Путін, то Росія опиниться в повній міжнародній ізоляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Водночас він акцентував на тому, що ядерний удар не вирішить жодної з проблем Путіна.

"Усі б чекали, коли нарешті прийдуть санітари, сповивають і заберуть Путіна, або Росію, кудись у надійне місце. Патрушев, Ковальчук, Путін - усі вони історики. Можливо, вони сподіваються, що Україна, як і Японія, одразу після ядерного удару підпише капітуляцію, погодиться надати російській мові статус державної та на іншу подібну маячню", - сказав Максим Розумний.

Експерт вважає, що зараз ідеться про тактичну вигоду, щоб зайняти міцнішу переговорну позицію на тлі не дуже успішного наступу росіян.

"Коли не вдалося вийти навіть на адміністративний кордон Донецької області, а вже треба про щось домовлятися. Ось і викочуються Кремлем ці ядерні аргументи і важелі тиску. Саме в такій площині це слід розглядати", - сказав Розумний.

Дивіться відео з інтерв'ю Максима Розумного на Главреді:

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Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року - професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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