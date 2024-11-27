'Відправна точка': у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

В Офісі президента назвали головну умову початку переговорів з Росією і наголосили, що дії Москви демонструють незацікавленість Кремля в переговорах.

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У Зеленського назвали умови для переговорів з Росією / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Єрмак:

Переговори з РФ можуть початись за умови повернення до ситуації, що була 23 лютого 2022 року

Росія не зацікавлена в проведенні мирних переговорів

Дипломатія не має перспектив без сильних рішень

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можуть розпочатися лише за умови повернення до ситуації, що існувала 23 лютого 2022 року. Про це він написав у статті для Dagens Industri.

Єрмак підкреслив, що конструктивні переговори можливі лише за умови, коли всі сторони конфлікту справді прагнуть припинення війни.

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"Крім того, необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - зазначив він.

Однак, за його словами, Росія наразі не демонструє зацікавленості в мирі, про що свідчить перекидання 11 тисяч північнокорейських військових для війни з Україною із перспективою збільшення їхньої кількості до 100 тисяч.

Крім того, запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, по Дніпру, разом із погрозами Путіна щодо нових ударів, ще раз підтверджує відсутність мирних намірів Москви. Єрмак наголосив, що на кожну атаку та ядерну загрозу необхідно реагувати з максимальною рішучістю.

"Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.

На його переконання, Європа повинна активізувати зусилля та розробити надійну стратегічну політику. Посилення оборонної, економічної та дипломатичної сфер дозволить забезпечити тривалий мир, безпеку та стабільність економіки.

Він додав, що у цьому контексті ключову роль можуть відіграти країни Nordic-Baltic Eight (Данія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва, Швеція та Ісландія) разом із Польщею. Їхнє лідерство сприятиме об’єднанню європейських держав для створення нової архітектури безпеки, яка базуватиметься на міжнародному праві, ефективному стримуванні, обороні та стійкості.

"Москва може вести справжні переговори лише тоді, коли Кремль бачить, що його поточна стратегія провалюється. Дипломатія не має перспектив без сили, яка її підтримує. Не повинно бути ілюзії, що заспокоєння агресора призведе до тривалого миру. Концепція "мир через силу" довела свою ефективність протягом усієї світової історії. Тепер настав час використати це ще раз", – підсумував голова ОП.

Мирні переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність працювати над організацією мирних переговорів між Україною та Росією. За даними The Guardian, Трамп може ініціювати перемовини за умови, якщо російський лідер Володимир Путін розірве військове співробітництво з Китаєм. Водночас за інформацією видання, його підхід до діалогу буде орієнтований на умови Кремля.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена дала дозвіл на використання далекобійної американської зброї для ударів по території Росії, що має посилити обороноздатність України. Як зазначає The Washington Post, такі рішення свідчать про розуміння у Білому домі того, що момент переговорів між Україною та Росією неминучий.

Водночас союзник Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс виступив проти мирних домовленостей між Росією та Україною. За інформацією Politico, сенатор підкреслив, що довіряти Кремлю не можна.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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