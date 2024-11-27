Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Відправна точка": у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

Юрій Берендій
27 листопада 2024, 16:57
219
В Офісі президента назвали головну умову початку переговорів з Росією і наголосили, що дії Москви демонструють незацікавленість Кремля в переговорах.
'Відправна точка': у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ
У Зеленського назвали умови для переговорів з Росією / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Єрмак:

  • Переговори з РФ можуть початись за умови повернення до ситуації, що була 23 лютого 2022 року
  • Росія не зацікавлена в проведенні мирних переговорів
  • Дипломатія не має перспектив без сильних рішень

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можуть розпочатися лише за умови повернення до ситуації, що існувала 23 лютого 2022 року. Про це він написав у статті для Dagens Industri.

Єрмак підкреслив, що конструктивні переговори можливі лише за умови, коли всі сторони конфлікту справді прагнуть припинення війни.

відео дня

"Крім того, необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - зазначив він.

Однак, за його словами, Росія наразі не демонструє зацікавленості в мирі, про що свідчить перекидання 11 тисяч північнокорейських військових для війни з Україною із перспективою збільшення їхньої кількості до 100 тисяч.

Крім того, запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, по Дніпру, разом із погрозами Путіна щодо нових ударів, ще раз підтверджує відсутність мирних намірів Москви. Єрмак наголосив, що на кожну атаку та ядерну загрозу необхідно реагувати з максимальною рішучістю.

"Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.

На його переконання, Європа повинна активізувати зусилля та розробити надійну стратегічну політику. Посилення оборонної, економічної та дипломатичної сфер дозволить забезпечити тривалий мир, безпеку та стабільність економіки.

Він додав, що у цьому контексті ключову роль можуть відіграти країни Nordic-Baltic Eight (Данія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва, Швеція та Ісландія) разом із Польщею. Їхнє лідерство сприятиме об’єднанню європейських держав для створення нової архітектури безпеки, яка базуватиметься на міжнародному праві, ефективному стримуванні, обороні та стійкості.

"Москва може вести справжні переговори лише тоді, коли Кремль бачить, що його поточна стратегія провалюється. Дипломатія не має перспектив без сили, яка її підтримує. Не повинно бути ілюзії, що заспокоєння агресора призведе до тривалого миру. Концепція "мир через силу" довела свою ефективність протягом усієї світової історії. Тепер настав час використати це ще раз", – підсумував голова ОП.

Мирні переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність працювати над організацією мирних переговорів між Україною та Росією. За даними The Guardian, Трамп може ініціювати перемовини за умови, якщо російський лідер Володимир Путін розірве військове співробітництво з Китаєм. Водночас за інформацією видання, його підхід до діалогу буде орієнтований на умови Кремля.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена дала дозвіл на використання далекобійної американської зброї для ударів по території Росії, що має посилити обороноздатність України. Як зазначає The Washington Post, такі рішення свідчать про розуміння у Білому домі того, що момент переговорів між Україною та Росією неминучий.

Водночас союзник Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс виступив проти мирних домовленостей між Росією та Україною. За інформацією Politico, сенатор підкреслив, що довіряти Кремлю не можна.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Єрмак мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

17:18Політика
"Жорстокі бої": РФ збирає резерви на півдні, полковник ЗСУ назвав напрямок

"Жорстокі бої": РФ збирає резерви на півдні, полковник ЗСУ назвав напрямок

17:09Україна
"Відправна точка": у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

"Відправна точка": у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

16:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Григорій Решетник заговорив про розлучення з дружиною - деталі

Григорій Решетник заговорив про розлучення з дружиною - деталі

Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

Країна під атакою потужної магнітної бурі, скоро почнеться ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі, скоро почнеться ще одна

Останні новини

17:36

Масштабні удари по Криму: експерт пояснив, як ЗСУ зривають плани окупантів

17:18

Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

17:09

"Жорстокі бої": РФ збирає резерви на півдні, полковник ЗСУ назвав напрямок

16:57

"Відправна точка": у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

16:55

"За ним прийдуть санітари": що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару - РозумнийВідео

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
16:50

Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки

16:50

РФ накопичила ракети Х-101 та "Іскандер": ГУР попередило про можливу масовану атаку

16:26

Багато водіїв помиляються: чи потрібно вмикати поворотник на кільці

16:00

Що потрібно говорити у ніч на Різдво: як можна ворожити у цей день

Реклама
15:52

Росіяни застосували нову тактику на фронті: в ЗСУ розповіли, що змінилось

15:51

"Ідея фікс Москви": експерт оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по УкраїніВідео

15:47

На що росіяни перетворили Бахмут: військовий розкрив ситуацію

15:40

Через масовані обстріли Росії по Україні: ООН скликає екстрене засідання

15:32

Тютюнові корпорації провалюють законопроєкт Мінфіну про підвищення акцизів — експерт розрив змову лобістів

15:30

Господині будуть у захваті: найшвидший спосіб розморозити м'ясо

15:20

Навіщо француженки вішають прищіпку на душ

15:20

Чоловіка Собчак назвали "хтивим": що сталося

15:04

Чому цього дня не можна прибирати після полудня - прикмети 28 листопада

14:51

Десятки тисяч жертв агресії РФ: ЗМІ назвали кількість загиблих українських військових

14:44

Більшість здивується: чому не варто ставити пральну машину у ванній кімнаті

Реклама
14:21

Удар "Орєшніком" по Дніпру: у Reuters розкрили, чим небезпечна ракета для України

14:09

Арешт акцій Київстару можуть зняти, у компанію прийдуть американські інвестиції, - ЗМІ з посиланням на джерела в США

13:53

Гороскоп на завтра 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

13:48

Що означають білі трикутники по краях дороги: нова розмітка для водіїв

13:48

Інтернет буде за довгих відключень: як під'єднати Wi-Fi без електроенергії

13:47

Перша жінка прем’єр Юлія Тимошенко відзначає день народження: Продовжує підтримувати ЗСУ та медиків актуально

13:43

На світлофорах більше не буде зеленого: які зміни почнуть діяти у 2025 році

13:40

"Я здивувався": Потап звернувся до Позитива вперше з 2022 року - причина

13:18

"Мене там більше не буде": Ксенія Мішина звільнилася відразу з двох телеканалів

13:14

170 грн за пачку: в Україні раптово злетять ціни на цигарки

12:57

Окупанти не обмежаться Донбасом: в ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

12:54

Ще 5 хвилин: 4 знаки зодіаку, які завжди хочуть спати

12:53

"Пошкодив нерв": популярний шоумен потрапив до лікарні після нещасного випадку

12:32

Окупанти готуються до наступу на Дніпропетровщину: в ISW розкрили деталі

12:19

"Живи яскраво": Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото 19-річного сина-красеня

11:50

Запуск ракети "Орешник": Путін намагається довести, що РФ має "козирі" - експерт

11:39

Путініст Філіп Кіркоров залишився без роботи - що сталося

11:24

Справа про оскарження націоналізації Приватбанку не є вирішеною, питання відкрите, - адвокат

11:06

Офіційно: Ізраїль і "Хезболла" домовилися про припинення вогню - Байден

11:00

Путін розв’язав собі руки до застовування ядерки: експерт видав заяву про переговориЕксклюзив

Реклама
10:59

"Розподіл України на три частини": таке вже булоПогляд

10:37

У Криму - вибухи, у роспабліках - паніка: що відбувається на окупованому півострові

10:34

Мірошниченко розповіла, куди поділися батьки їхньої прийомної доньки Ангеліни

10:33

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - хвороба, Собакам - драма

10:30

Долар подорожчає: скільки коштуватиме валюта до Нового року

09:56

Вночі лунали вибухи у Ростовській області: росіяни скаржаться на атаку дронів

09:45

Байден в останній момент попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

09:29

Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атакиФото

09:27

Працює миттєво: чим розчинити накип у чайнику

09:24

Карта Deep State онлайн за 27 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти