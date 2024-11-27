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Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки

Руслана Заклінська
27 листопада 2024, 16:50
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В західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці очікуються несприятливі погодні умови, повідомили в Укргідрометцентрі.
Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки
Київ та більшість областей України 28 листопада накриє туман / Фото: pixabay.com

Коротко:

  • В західних, північних та Вінницькій областях оголосили I рівень небезпечності
  • В цих областях прогнозується зниження видимості через туман

У четвер, 28 листопада, в Україні оголосили перший рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. У Києві та ще кількох областях очікується густий туман, який значно знизить видимість на дорогах. Про це повідомив Укргідрометцентр та КМВА.

За даними Укргідрометцентру вночі та вранці у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях прогнозується туман. Видимість - 200-500 м.

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"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки
У низці областей I рівень небезпечності / Фото: Укргідрометцентр

У Києві через туман видимість знизиться до 200-500 метрів. Температура у столиці вночі становитиме 0-2° морозу, вдень - 0-2° тепла. Також на дорогах можлива ожеледиця.

"Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - закликали у КМВА.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, погода в Україні у грудні 2024 року буде значно теплішою за середні багаторічні показники, навіть у порівнянні з попередньою зимою, яка вже вирізнялася підвищеними температурами. Такий прогноз зробила синоптик Віра Балабух, зазначаючи, що аномалії в погоді зберігатимуться і надалі.

Також протягом тижня з 25 листопада по 1 грудня погода в Україні буде відносно стійкою, із температурою в межах кліматичної норми. На початку тижня очікується холодне повітря з півночі, але ближче до вихідних прогнозується потепління на 2-4°C.

Як повідомляв Главред, середньомісячна температура грудня буде значно вищою за середньорічні норми. Синоптики назвали найхолодніший місяць зими.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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