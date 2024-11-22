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Путін збрехав: у FT сказали, якою ракетою РФ вдарила по Дніпру

Анна Ярославська
22 листопада 2024, 12:00
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Російський диктатор заявив, що завод у Дніпрі 21 листопада був атакований ракетою "Орешник".
Путін, ракетний удар по Дніпру 21 листопада
Яку ракету насправді застосувала РФ для удару по заводу в Дніпрі / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Ключові тези:

  • Путін завив про використання "Орешника" для удару по Дніпру
  • Насправді армія РФ застосувала РС-26 "Рубіж"

У четвер, 21 листопада, російська окупаційна армія запустила по Дніпру ракету РС-26 "Рубіж" попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про "Орешник". Про це пише видання Financial Times із посиланням на високопоставленого українського військового чиновника.

Видання зазначає що, у четвер господар Кремля заявив, що Москва запустила по Україні експериментальну гіперзвукову ракету у відповідь на дозвіл США і Великої Британії використовувати передову західну зброю по цілях на території Росії.

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"Путін заявив, що ракета "Орешник" була використана для удару по заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетним підприємством Радянського Союзу. Однак високопоставлений український військовий чиновник повідомив Financial Times, що було використано ракету РС-26 "Рубіж" із дальністю польоту до 6000 км", - ідеться у повідомленні.

Путін збрехав: у FT сказали, якою ракетою РФ вдарила по Дніпру
Час підльоту ракети РС-26 Рубіж / Інфографіка Главред ​

"Орешник" і РС-26 "Рубіж" - у чому різниця

"Орешник" - російська гіперзвукова балістична ракета середньої дальності, яка, згідно із заявою Путіна, здатна нести ядерну зброю.

РС-26 "Рубіж" - 40-тонна ракета на твердому паливі, що належить до двох договірних категорій, пише Forbes.

Залежно від кута, під яким її запускають, РС-26 може пролетіти трохи більше ніж 3 400 миль (5470 км). Це зробило б її міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Але водночас її також можна назвати крилатою ракетою повітряного базування з дальністю польоту 3 400 миль.

До 2019 року США і Росія були учасниками Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року. Документ забороняв випробування і розгортання ракет на дальність від 310 до 3400 миль.

"Але Росія таємно продовжувала розробляти ракети цієї категорії, що врешті-решт змусило Сполучені Штати вийти з Договору, незважаючи на певні заперечення з боку прихильників контролю над озброєннями, у 2019 році", - ідеться в повідомленні.

Незабаром РФ також вийшла з цього договору.

Випробування РС-26 відбувалися до 2019 року. Вони були проведені таким чином, щоб під час запуску вона подолала відстань трохи далі 3 400 миль.

"Те, що "Орешник", мабуть, є версією РС-26, підкреслює, що перший не обов'язково є МБР, а другий майже напевно нею не є", - зазначає Forbes.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні, говорячи про ракету "Орешник", назвали її варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Удар РФ по Дніпру 21 листопада - головне

Уранці 21 листопада Росія вдарила ракетами по Дніпру та його околицях. Унаслідок удару постраждало промислове підприємство.

Повітряні сили ЗСУ припустили, що для атаки було використано міжконтинентальну балістичну ракету.

РФ нібито попередила про це США за 30 хвилин до пуску. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. За словами диктатора, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і, за його твердженням, є недосяжною для сучасних систем ППО.

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