Байден в останній момент попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

Конгрес може включити оновлену допомогу до свого рішення.

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США може виділити ще одну допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента

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Байден просить виділити гроші для України - куди підуть кошти

Деякі республіканці вже засудили таке рішення

Залишаючи Білий дім, президент США Джо Байден в останню хвилину звернувся до Конгресу з проханням надати 24 млрд дол. допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів, які скоротилися.

Згідно з запитом, адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес може включити оновлену допомогу до свого рішення, щоб запобігти шатдауну уряду наступного місяця, йдеться у матеріалі New York Post.

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Кілька законодавців ознайомилися з пропозицією. Вона передбачає 8 млрд дол. для ініціативи сприяння безпеці України для фінансування контрактів американських компаній на озброєння Києва та 16 млрд дол. для поповнення запасів зброї США.

Однак деякі республіканці вже засудили повідомлення про запит.

"Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів ваших платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа", - написав у соцмережі X сенатор Майк Лі (штат Юта).

Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила Конгресу про намір також пробачити український борг на суму 4,65 млрд дол.

"Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після завершення його терміну", - сказав радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Скільки країни витрачають на оборону / Інфографіка: Главред

"Загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відступати від своїх зобов’язань ні перед Україною, ні перед 50 країнами, які ми згуртували на захист України у Європі та Азії", - сказав Салліван.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ розкрили, що Україна може отримати ракети JASSM. Сполучені Штати близькі до ухвалення рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Проте Київ може отримати їх лише через кілька місяців, коли Вашингтон вирішить усі питання.

Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів. У НАТО прийняли резолюцію, яка закликає до посилення допомоги Україні. У документі зокрема міститься заклик до країн-членів Альянсу передати Україні ракети середньої дальності з далекобійністю від 1000 до 5500 кілометрів.

Дмитро Снєгирьов розповів, чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ. Рішенням надати дозвіл Україні бити по території Росії ракетами ATACMS Байден знімає з себе та своєї адміністрації відповідальність і унеможливлює звинувачення української сторони у ненаданні Штатами тих чи інших озброєнь.

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