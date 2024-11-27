Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - DeepState

Окупанти просунулися біля дванадцяти населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.

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У армії РФ є просування на фронті / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Коротко:

Окупанти захопили Новоселидівку та Петрівку

Армія РФ просунулася вперед біля 12 населених пунктів

Російська армія окупувала Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

Про це в ніч на 27 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

відео дня

Як видно на карті, Новоселидівка і Петрівка зараз перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Новоселидівка на карті / deepstatemap

Петрівка на карті / deepstatemap

Крім того повідомляється, що окупанти просунулися біля дванадцяти населених пунктів.

А саме армія РФ має успіхи біля Новомлинська (Харківщина), Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівного, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках і Кураховому.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генштабу, від початку доби 26 листопада відбулося 208 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Діліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів. Ситуація на напрямку контрольована.

Ворог шість разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Діліївка, Щербинівка та Торецьк, усі атаки відбиті, противник успіху не мав.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня армія РФ здійснила 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Луча, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.

29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще три бойові зіткнення в районах Пустинки та Нової Праці тривали на момент публікації зведення. Зазначається, що ситуація складна, проте контрольована.

На Курахівському напрямку налічувалося 39 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак у районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривали.

Ситуація на фронті - останні новини

Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Про це в ніч на 26 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

Крім того, аналітики повідомляли про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.

25 листопада повідомлялося, що армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів.

Главред писав із посиланням на Інститут вивчення війни, що навесні російська окупаційна армія почала наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області. Згодом Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі. Експерти вважають, що Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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