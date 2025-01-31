'Жест доброї волі' на фронті та новий план Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 31 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 31 січня / Колаж Главред, фото: Одеська ОВА, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку на Оболоні: що відомо

Під час повітряної тривоги вранці 31 січня уламки ворожого дрона впали в Оболонському районі Києва. Постраждала квартира в багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомив у Тelegram мер столиці Віталій Кличко, унаслідок падіння уламків БпЛА розбито скло і пошкоджено балкон в одній із квартир у багатоповерхівці.

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У РФ пролунали вибухи: у Волгограді дрони атакували район НПЗ і нафтобази

У ніч на 31 січня невідомі безпілотники атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді. Російська влада заявила, що падіння уламків спричинило пожежу.

Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано.

Путін хоче змусити Трампа вести переговори без України: в ISW пояснили задум Кремля

Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Володимира Путіна щодо України. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Держсекретар США Рубіо про завершення війни: "Майбутнє України під загрозою"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії та України зайшла в глухий кут і має бути закінчена. При цьому він вважає, що майбутнє нашої країни перебуває під загрозою. Свою думку політик озвучив в інтерв'ю американській журналістці і телеведучій Мегін Келлі.

За словами Рубіо, війна в Україні перетворилася на затяжний конфлікт.

Ціна б’є рекорди: в Україні різко подорожчав популярний овоч

В Україні рекордно зросла ціна на білокачанну капусту. Вартість цього продукту на ринках і в магазинах цього тижня вища на 15% у порівнянні з кінцем минулого тижня.

Про це повідомили аналітики порталу EastFruit. Зазначається, що українські виробники продають капусту за ціною 34−40 грн за кілограм. Таким чином цей овоч знову став найдорожчим серед усіх позицій борщового набору.

Війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати - NYT

Північнокорейські солдати, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, були відкликані з лінії фронту після важких втрат. Про це пише The New York Times з посиланням на українські та американські офіційні особи.

Як пише видання з посиланням на джерела, північнокорейські війська не були помічені на фронті близько двох тижнів.

"Великих надій поки що немає": Морозов назвав найкоротший шлях припинити війну

У США розглядається варіант, що хтось може скинути російського диктатора Володимира Путіна і замінити його. Проте такий варіант розглядається реалістично: такого ніхто не планує, але якщо всередині країни-агресорки Росії виникне якась сила, яка спробує скинути Путіна, то Сполучені Штати цю силу підтримають.

Найкоротшим шляхом все припинити була б заміна Путіна на будь-кого іншого. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

У НАТО запропонують Трампу план щодо Гренландії: ЗМІ дізналися деталі

НАТО збирається запропонувати президенту США Дональду Трампу серйозне розширення військової присутності блоку в Арктиці, щоб вирішити питання, пов'язане з його "претензіями" щодо Гренландії. У своїй пропозиції Альянс виходить з того, що Трамп зацікавлений найбільшим у світі островом через американську безпеку.

Журналісти Handelsblatt написали, що сильна присутність колективного блоку безпеки Заходу в регіоні могла б відповідати інтересам безпеки Сполучених Штатів.

Армія РФ втратила контроль над залізницею: де ЗСУ відтіснили ворога

Українські військові змогли зупинити рух російських окупантів залізничною гілкою між Котлиним і Покровськом. Про це пише блогер і військовий кореспондент Богдан Мирошніков на своїй сторінці в Telegram.

На Покровському напрямку українські захисники досягли успіхів: вони відтіснили російські війська в районі Котлиного та повернули деякі раніше втрачені позиції поблизу Звірового.

Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії - Генштаб

У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Нафтопереробний завод, що знаходиться у Волгоградській області країни-агресорки Росії, як повідомляють у Генштабі ЗС України, за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, відзначиться зниженням температури повітря. Похолодання буде пов’язане з тим, що в найближчі дні над Скандинавським півостровом сформується молодий антициклон, який буде сприяти поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти. Через це нашу країну накриє холодне повітря та північно-західний вітер.

Температура повітря поступово знизиться на 3-6 градусів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Серія ударів без втрати техніки: на РФ налітають унікальні дрони ЗСУ - Forbes

Україна, ймовірно, має нові безпілотники, здатні скидати боєприпаси по цілях і повертатися назад на базу. Це дозволяє одному дрону атакувати кілька об'єктів за період служби, зокрема нафтопереробні заводи або помпові станції. Про це пише Forbes.

29 січня ввечері або вранці наступного дня такі БПЛА могли бути використані для атаки на російську нафтову інфраструктуру.

Країну-агресорку Росію необхідно змусити прийняти Володимира Зеленського як президента суверенної нації. Це повинно бути однією з умов можливих переговорів між країнами. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, якого цитує n-tv.

Окупанти "повільно затягують петлю" навколо Покровська, зосереджуючи основне просування на західному фланзі. Аналізуючи ситуацію на 31 січня, Reuters посилається на дані Генштабу ЗСУ, коментарі речника ОСУВ "Хортиця" та українського військового з позивним "Фенікс" із 59-ї бригади.

Російські війська намагаються взяти Покровськ у "кліщі", наближаючись впритул до автомобільної траси E50 та залізниці, що веде у Дніпро. Своєю чергою українські захисники продовжують стримувати ворога, який атакує малими групами або закидає диверсантів у тил.

Мокрий сніг і дощ накриють Україну: у яких областях будуть опади

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, буде ще відносно теплою. Проте вже з понеділка, 3 лютого, температура повітря буде знижуватися до рівня нижче нуля.

На Україну чекає похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

У Рильську прогриміли вибухи: Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ - Генштаб

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" Збройних Сил країни-агресорки Росії у місті Рильськ.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, високоточний та скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію у рамках системної роботи зі знищення командних пунктів ворога.

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

Розв'язана Росією війна проти України має закінчитися перемовинами, у рамках якої обом сторонам слід піти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо.

В інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі він розповів про те, що події війни повертають Україну "на 100 років назад".

Україна стане ключовим елементом стримування Росії у Європі, але для цього їй потрібно надати потрібну допомогу, щоб вона могла ефективно зіграти таку роль. Про це заявили дослідники Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає Голос Америки.

Окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині: в ССО озвучили деталі

The New York Times повідомило, що війська КНДР виведені з лінії фронту в Курській області. Цю інформацію також підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Речник ССО полковник Олександр Кіндратенко заявив, що північнокорейських вояк не бачили на Курщині вже приблизно три тижні.

Наступ РФ на Дніпропетровщину: чи готові окупанти атакувати - Братчук

Спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук припустив, якими можуть бути подальші тактичні плани ворога на заході Донецької області.

За його словами, зараз у ворога навряд чи є ресурси для того, щоб атакувати Дніпропетровську область, але такі варіанти точно розглядаються.

Коли закінчиться війна в Україні: в НБУ опублікували прогноз

Національний банк України вперше оцінив ймовірність швидкого завершення бойових дій та оприлюднив відповідні висновки у січневому інфляційному звіті 2025 року.

За прогнозами НБУ, шанси на швидке припинення війни оцінюються як низькі – менше 15%. Така ж імовірність у сценарію початку масштабного відновлення країни.

Куди поділися війська КНДР із Курської області: у ЗСУ розкрили деталі

Північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно залишать регіон. Про те заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що якщо військових КНДР відвели від лінії фронту, то вони тепер можуть передавати свій досвід солдатам, які раніше не брали участь у бойових діях на території Курщини.

Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

Попри космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій. Начальник відділу оборонного розвитку Міноборони Герт Каю зазначає, що за останній тиждень ситуація на Курському напрямку залишилася без змін, а участі північнокорейських військових на активних ділянках фронту не зафіксовано, пише ERR.

Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів

Перспективи мирних переговорів щодо війни в Україні залишаються однією з ключових тем міжнародної політики. Президент США Дональд Трамп висловлює свою позицію щодо можливості швидкого врегулювання конфлікту, тоді як президент Росії Володимир Путін висуває власні умови для діалогу. Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності справедливого миру, який не передбачає поступок окупанту.

Главред проаналізував заяви лідерів України, США та російського диктатора Путіна щодо дати проведення мирних переговорів та зібрав думки експертів щодо сценаріїв закінчення війни.

Росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі – DeepState

Російські війська знову захопили селище Новомлинськ, що знаходиться у Куп'янському районі Харківської області, за даними моніторингового проєкту DeepState.

У грудні Сили оборони України завдали удару по позиціях окупантів у цьому населеному пункті, ліквідувавши організований плацдарм ворога. Після цього основна увага ЗСУ була зосереджена на боях у районі Масютівки, де російські війська продовжують поступове просування до Дворічної.

Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.

"Головний пріоритет - програма F-16. Очікуємо передачу чергової партії літаків у 2025 році, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та можливостей", - написав Умеров у соцмережі Х.

В Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили застосування для ударів по території Росії унікального БпЛА, який здатен нести 250-кілограмову авіабомбу. Про це йдеться у повідомленні Командування Сил безпілотних систем ЗС України у Facebook.

Командування СБС підтвердило використання далекобійного БПЛА, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу, долати до 2000 км і повертатися назад.

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці особами під час закритого засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в прес-службі СБУ.

Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФ

Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.

Про вдалі дії українських захисників повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"

Якщо Кремль порушить можливу угоду про припинення вогню, це буде чітко фіксуватися. Сценарій 2014 року не повториться.

В інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

РФ вдарила балістикою по центру Одеси: "приліт" по готелю, є поранені

Армія країни-окупанта РФ у п'ятницю ввечері завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, внаслідок чого є постраждалі.

"Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Загроза залишається", - повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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