Спершу радники з безпеки мають підготувати порядок денний і три варіанти результату, а американці хотіли встигнути до Різдва.

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Зеленський назвав умову тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви:

Радники з безпеки підготують порядок денний і три сценарії

США хотіли провести зустріч лідерів ще до Різдва

Офіційного запрошення на G20 Україна поки не отримала

Тристороння зустріч президентів України, США та країни-агресорки Росії може відбутися на полях саміту G20 у Маямії. Умова - офіційне запрошення України від Вашингтона, якого Київ поки не отримав. Про це глава держави заявив 21 листопада під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

За словами президента, низка світових лідерів уже запропонувала американській стороні запросити Україну на G20.

відео дня

"Я знаю, і мені це підтверджувало вже багато лідерів, які запропонували американській стороні офіційно запросити Україну на G20. Ну, ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. А безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо приймати участь", - заявив Зеленський.

Як готуватимуть тристоронню зустріч лідерів

Першим етапом мають стати консультації радників із питань національної безпеки. Вони можуть проходити як у відеоформаті, так і наживо.

"Наші радники по безпеці будуть мати ряд контактів, може, у відеоформаті, може, ще офлайн. Ми подивимося для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі, і підготувати outcome, тобто результат цієї зустрічі: максимальний, середній, мінімальний", - пояснив президент.

Головне завдання радників - визначити кроки для деескалації та наближення кінця війни. Лише після цього, за словами Зеленського, стануть зрозумілими дата й місце зустрічі лідерів.

"Що ми маємо дати для деескалації, для того, як наблизити всіх нас до закінчення цієї війни? Ну, вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміло місце", - зазначив він.

Чи може тристороння зустріч відбутися до Різдва

Зеленський пригадав переговори в Берліні, де американська сторона висловила бажання завершити процес ще до Різдва. Український президент наголосив, що не бачить причин зволікати.

"Я пам'ятаю, коли ми в Берліні зустрічалися, американська сторона сказала, що дуже хочеться все це зробити ще до Різдва. І вони запитали, що я думаю. Я їм сказав: "Ну, до Різдва, безумовно, можемо раніше - давайте робити раніше", - розповів президент.

За його словами, швидкість у цьому питанні має особливе значення, адже від результату переговорів залежать людські життя.

"Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей", - наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що частина американських конгресменів негативно сприйняла запрошення Дональдом Трампом Володимира Путіна на G20. Проте запрошення України й тристоронній формат, на його думку, - інша ситуація, яку можуть широко підтримати.

"Як би хто любив Путіна, не любив, дружив, не товаришував тощо. Але якщо є можливість на G20 трьохсторонню зустріч на рівні лідерів організувати, я впевнений, що всі підтримають", - підсумував президент.

Чи змінить зустріч лідерів хід мирних переговорів

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду, коментуючи зустріч Трампа, Сі та Путіна в Шеньчжені, зазначив, що сам формат саміту лідерів не гарантує прориву. Позиції сторін щодо Донбасу лишаються непримиренними.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п'яді рідної землі", - наголосив фахівець.

Водночас експерт попередив, що домовленості великих гравців можуть обернутися для Києва додатковим тиском.

"Нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова повинна бути нейтральною, Україна - нейтральною і без війська. Такі вимоги Росія, очевидно, не зможе продати й реалізувати. Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштовуватиме усіх і не дуже влаштовуватиме Україну, тиск на нас значно посилиться", - пояснив Розумний.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна, США та європейські партнери провели новий раунд консультацій щодо завершення війни. До переговорів на рівні команд уперше в повному складі долучилися представники європейських країн та організацій. Американську сторону онлайн представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а європейську групу - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, ЄС і НАТО.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про можливий прорив у питанні безпеки. За його словами, Вашингтону, ймовірно, вдалося схилити Москву до моделі гарантій безпеки за аналогом статті 5 НАТО. Трамп готовий розглядати такий механізм лише за умови, що він відповідатиме інтересам США.

12 листопада спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прилетіли до Москви. Там вони мали зустрітися з Володимиром Путіним після переговорів в Абу-Дабі. Як писало Axios, США попросили Росію підготувати нову пропозицію щодо угоди про безпеку з Європою.

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