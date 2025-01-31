'Затягують петлю': війська РФ підійшли впритул до ключового міста - Reuters

Російська армія намагається взяти населений пункт у "кліщі".

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ЗСУ стримують російський натиск на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Фото: DeepState

Reuters пише про Покровський напрямок:

Ворог наблизився до автошляху та залізниці, що ведуть у Дніпро

Агресор тисне з флангів, але ЗСУ стримують ворога

Росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ під Покровськом

Окупанти "повільно затягують петлю" навколо Покровська, зосереджуючи основне просування на західному фланзі. Аналізуючи ситуацію на 31 січня, Reuters посилається на дані Генштабу ЗСУ, коментарі речника ОСУВ "Хортиця" та українського військового з позивним "Фенікс" із 59-ї бригади.

Російські війська намагаються взяти Покровськ у "кліщі", наближаючись впритул до автомобільної траси E50 та залізниці, що веде у Дніпро. Своєю чергою українські захисники продовжують стримувати ворога, який атакує малими групами або закидає диверсантів у тил.

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Агресор уже перебуває на відстані прямого удару артилерії та дронів по Покровську та стратегічних дорогах. Через це транспорт змушений використовувати об’їзні маршрути.

Аналітики припускають два можливі напрямки подальшого наступу ЗС РФ:

На захід у бік Дніпра, де рівнинний ландшафт і менше населених пунктів.

На північ у бік Краматорська та Слов’янська, що означає бої в густонаселеній місцевості.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За даними Reuters, останнім часом окупанти застосовують дві тактики:

атаки невеликими піхотними групами,

проникнення диверсантів у тил ЗСУ для мінування територій.

При цьому інтенсивність артилерійських обстрілів дещо знизилася, але загроза прориву залишається високою.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Як повідомляв Главред, між Котлиним і Покровськом армія РФ втратила контроль над залізницею. Окрім цього, ЗСУ вдалося відкинути ворога на північних околицях Котлиного.

На Покровському напрямку ЗСУ знищують колосальні сили РФ. Щоб продовжувати наступ в цій точці, ворог змушений знімати війська з іншого ключового напрямку.

Також варто звернути увагу, що ЗСУ можуть паралізувати логістику РФ. Тепер авіація окупантів, яка полює на українські дрони, не може перебувати у повній безпеці.

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