'Пастка' Путіна: в МЗС Чехії попередили про задум РФ щодо переговорів

Деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною.

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Переговори з РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

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Росія має визнати Зеленського президентом суверенної нації

Це повинно бути однією з умов переговорів

Країну-агресорку Росію необхідно змусити прийняти Володимира Зеленського як президента суверенної нації. Це повинно бути однією з умов можливих переговорів між країнами. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, якого цитує n-tv.

"Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів і як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів. Путін, його міністр закордонних справ Лавров і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною. Вони розмовляють з канцлером Німеччини Олафом Шольцем або американським президентом, але не з українцями", - заявив він. відео дня

За його словами, Росія бажає, щоб Захід повірив у те, що українська влада нібито не здатна вести переговори, у зв'язку з чим важливо не потрапити в цю пастку.

Переговори про завершення війни - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що формат мирних переговорів із Росією буде залежати від того, як буде виглядати план завершення війни. Вести переговори без України неможливо.

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Хто такий Ян Липавський? Ян Ліпавський - чеський політик, менеджер з інформаційних технологій у банківській сфері та аналітики. З грудня 2021 року обіймає посаду міністра закордонних справ Чехії. До цього був депутатом Палати депутатів чеського парламенту. Є членом Чеської піратської партії, пише Вікіпедія.

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