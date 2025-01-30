Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

Без підтримки США Україна почала б швидше втрачати території, і через брак зброї у ЗСУ Росія значно просунулася б протягом 2025 року.

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РФ може захопити Київ і Львів у 2026 році / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Про що написано в статті The Hill:

До 2030 року Росія буде готова атакувати вже інші країни

Перемога України означатиме відступ РФ до власних кордонів

Якщо США вирішать припинити військову допомогу Україні, наслідки будуть катастрофічними як для Києва, так і для самого Вашингтона. Про це в авторській статті для The Hill пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Елейн МакКаскер.

Без підтримки США Україна почала б швидше втрачати території, і через брак зброї у ЗСУ Росія значно просунулася б протягом 2025 року. До 2026 року Україна залишилася б без ефективної ППО, що дасть змогу Росії проводити безперервні масштабні бомбардування, вважає аналітик.

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"Звичайні сили України продовжуватимуть відважно боротися, але, найімовірніше, розваляться до кінця того ж року, що дасть змогу Росії захопити Київ, а потім підійти до кордону НАТО", - пише МакКаскер.

За словами аналітика, після цього Росія використає захоплені українські ресурси, щоб відновити свою армію, яка розміститься вздовж кордону з країнами НАТО. МакКаскер припускає, що до 2030 року Росія буде готова атакувати вже інші країни.

При цьому експерт знову підкреслила, що наслідки цього начебто далекого європейського конфлікту відчують і самі американці, якщо Україна впаде.

Вона нагадала, що раніше експерти підрахували додаткові витрати, які доведеться зробити США в разі поразки України у війні. Загалом Америка буде змушена додатково витратити понад 800 мільярдів доларів, що в сім разів більше, ніж уся допомога, виділена Пентагоном Україні з 2022 року.

"Вашингтону знадобиться велика, боєздатна, оперативна армія, розташована в більшій кількості місць. Для стримування або, в разі необхідності, перемоги над Росією збройним силам США знадобиться 14 нових бригадних бойових груп, 18 додаткових кораблів бойових сил, вісім додаткових піхотних батальйонів Корпусу морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС і 266 000 особового складу", - попереджає вона.

Водночас МакКаскер підкреслює, що перемога України означатиме відступ Росії назад до власних кордонів з ослабленою армією та економікою, а також з купою внутрішніх проблем. І саме за такого сценарію, США зможуть скоротити свої витрати на утримання військ у Європі та зосередитися на Тихому океані.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня стало відомо, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Також раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що США дадуть Україні багато зброї за однієї умови. Якщо нам передадуть контейнери зі зброєю на суму 500 млрд дол, у росіян шансів у цій війні не буде, підкреслив майор запасу ЗСУ.

9 січня США оголосили про надання Україні останнього пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів і ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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