На Полтавщині під удар потрапила територія приватного підприємства, а наслідки атаки на Київський район Харкова уточнюють.

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Росія атакувала дронами Полтавщину і Харків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Дрон РФ влучив у підприємство в Кременчуцькому районі

У Київському районі Харкова після удару виникла пожежа

На Полтавщині, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих



У ніч проти неділі, 22 листопада, російські ударні безпілотники двічі влучили в об'єкти на території України. Один дрон уразив приватне підприємство на Полтавщині, інший - Київський район Харкова, де після удару виникла пожежа.

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Першим під удар потрапив Кременчуцький район Полтавської області. Ворожий безпілотник поцілив у територію приватного підприємства.

За попередніми даними, люди внаслідок атаки не постраждали. Про це повідомила очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

Пожежа в Харкові

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ще один російський дрон атакував Київський район Харкова. Після влучання там спалахнула пожежа.

Відомості про наслідки удару по місту, зокрема про можливих постраждалих і масштаб руйнувань, наразі уточнюються.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чому Шахеди залишаються загрозою для українських міст: думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників. За його словами, ефективність малої ППО зросла після того, як змінили підхід до оцінювання роботи підрозділів.

"Якщо раніше ти отримував результат, коли збив "Шахед", і нічого не отримував, якщо не збив, то потім почали враховувати різницю між тим, скільки цілей зайшло в зону відповідальності і скільки з неї вийшло. Якщо щось вийшло з твоєї зони - ти програв. І ситуація одразу суттєво змінилася", - пояснив експерт.

За словами Криволапа, у лютому Україна змогла підвищити ефективність знищення звичайних "Шахедів" приблизно з 50-55% до 85-90%. Водночас згодом Росія почала застосовувати реактивні "Шахеди", які складніше перехоплювати.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, вибухи пролунали у Запоріжжі внаслідок удару РФ у суботу ввечері, 21 листопада. Кількість поранених внаслідок атаки на місто зросла до трьох, серед них двоє дітей.

У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Печенезькій дамбі в Харківській області. Пошкоджено ділянку дороги державного значення, проїзд по дамбі наразі неможливий - водіїв скерували в об’їзд через Чугуїв.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та дронами. За даними Повітряних сил, сили ППО збили або подавили 462 цілі, серед них 79 крилатих ракет і 380 безпілотників. Атака тривала від вечора 19 листопада до ранку, влучання зафіксували на 23 локаціях.

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