Старі кришки від банок можуть отримати друге життя перед святами.

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Зі старих кришок виходять стильні прикраси / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, homedit.com

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Як перетворити металеві кільця від банок на різдвяні прикраси

Які матеріали можна використовувати для створення мініатюрних вінків

Як закріпити готові прикраси на ялинці та де їх ще можна застосувати

Старі металеві кришки та кільця від скляних банок часто залишаються після домашніх заготовок і роками лежать у кухонних шухлядах. Однак з таких деталей можна зробити незвичайні різдвяні прикраси.

Главред з'ясував, як зробити святкові прикраси зі старих кілець від банок і які матеріали найкраще підійдуть для такого декору.

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Як пише Homedit, авторка дизайну Брітні Смарт показала, як перетворити звичайні металеві кільця на кілька різновидів ялинкових прикрас. Для роботи вона використовувала гарячий клей, волосінь і залишки матеріалів для рукоділля.

Як підготувати металеві кільця для різдвяних прикрас

Для цього проєкту потрібні саме металеві кільця з різьбою від банок Мейсона, а не плоскі внутрішні диски кришок. Їхня кругла форма стане основою майбутнього мініатюрного вінка.

Спочатку потрібно зробити петельку, за яку прикрасу можна буде підвісити на ялинку. Для цього Брітні Смарт використала волосінь: зав'язала її в петлю, прикріпила вузол до кільця гарячим клеєм і закріпила вільні кінці на металі.

Волосінь проходить уздовж боків кільця, а петля залишається над ним. Завдяки цьому готову прикрасу можна буде повісити на гілку, а сама волосінь майже не помітна серед хвої.

Як обмотати кільце шпагатом або нитками

Наступний етап - декорування металевої основи. Кінець шпагату або нитки потрібно приклеїти до внутрішнього краю кільця, а потім поступово обмотувати ним метал.

Перші витки мають закрити місце кріплення волосіні. Далі нитку потрібно щільно укладати поруч із попереднім витком, щоб між ними не залишалося проміжків і не було видно металу.

Коли кільце буде повністю обмотане, залишок матеріалу обрізають біля внутрішнього краю та закріплюють гарячим клеєм. Так вільний кінець не розпускатиметься, а прикраса матиме охайний вигляд.

Які матеріали можна використовувати для мініатюрних вінків

Для створення різдвяного декору можна використовувати різні матеріали. Від їхньої товщини та кольору залежатиме вигляд готової прикраси.

Джутова мотузка - створює широку облямівку з виразною фактурою та надає вінку природного вигляду.

- створює широку облямівку з виразною фактурою та надає вінку природного вигляду. Біла бавовняна нитка - допомагає зробити просту світлу прикрасу, яка добре контрастує із зеленими гілками.

- допомагає зробити просту світлу прикрасу, яка добре контрастує із зеленими гілками. Тонкий коричневий шпагат - створює стриманий декор у натуральних відтінках.

- створює стриманий декор у натуральних відтінках. Рожева та біла пряжа - дає змогу зробити смугастий вінок, який нагадує різдвяні м'ятні цукерки.

Для смугастого варіанта можна чергувати рожеві та білі ділянки. Невикористану нитку при цьому проводять уздовж внутрішньої сторони кільця під активним кольором. Так не доведеться обрізати пряжу щоразу під час зміни відтінку.

Як прикрасити ялинку готовими вінками

Коли всі кільця будуть обмотані, можна підвішувати їх на ялинку за підготовлені петлі з волосіні. Невеликі прикраси добре виглядають між більшими іграшками та не займають багато місця.

Можна зробити цілий набір вінків із різними фактурами й кольорами. Наприклад, поєднати джутові, білі та смугасті прикраси. На тлі зелених гілок вони створюватимуть цікавий контраст навіть без додаткових бантів чи декоративних елементів.

Такі мініатюрні вінки можна використовувати не лише для ялинки. Ними також можна прикрасити різдвяні подарунки або ручки шаф під час свят.

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