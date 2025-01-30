Морози вдарять в Україні: синоптикиня назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні почне знижуватися температура повітря
- Які області накриють дощі та мряка
Погода в Україні скоро стане холоднішою. Температура повітря почне знижуватися з п’ятниці, 31 січня. А суттєвого похолодання варто очікувати уже з початку лютого. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні 31 січня
В останній день січня погода ще буде більш-менш теплою, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання.
У п'ятницю денна температура повітря становитиме +6…+9 градусів, на заході подекуди очікується +7…+11 градусів, у південній частині ще затримається весняна погода, +9…+14 градусів.
Істотні опади в Україні 31 січня малоймовірні, лише в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або буде мряка.
Погода в Києві 31 січня
У Києві січень завершиться ще порівняно теплою погодою. Проте варто бути готовими до того, що посилиться південно-східний вітер. Вночі температура повітря буде на рівні +3…+5 градусів, а вдень близько +7 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що вдарять морози – було названо дату різкого похолодання в Україні. Температура 1 лютого в західних і північних областях протягом доби сягатиме від -1 морозу до +5 тепла.
Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарить "мінусова" погода – синоптики назвали дату. У декількох областях України синоптики оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, нова буря наближається до України – стало відомо, якою буде її потужність. Ця магнітна буря затягнеться щонайменше на три дні.
Вас також може зацікавити:
- Чим відрізняються 2 малюнки: треба знайти одну відмінність за 5 секунд
- Де 3 відмінності між гольфістами: тільки геній знайде відповідь за 33 секунди
- Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред