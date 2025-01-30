Морози вдарять в Україні: синоптикиня назвала точну дату

Температура повітря скоро почне суттєво знижуватися. Частину областей накриють дощі і мряка.

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Погода в Україні - морози вдарять в Україні/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні почне знижуватися температура повітря

Які області накриють дощі та мряка

Погода в Україні скоро стане холоднішою. Температура повітря почне знижуватися з п’ятниці, 31 січня. А суттєвого похолодання варто очікувати уже з початку лютого. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання", – зазначила синоптикиня.

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Погода в Україні 31 січня

В останній день січня погода ще буде більш-менш теплою, проте вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання.

У п'ятницю денна температура повітря становитиме +6…+9 градусів, на заході подекуди очікується +7…+11 градусів, у південній частині ще затримається весняна погода, +9…+14 градусів.

Істотні опади в Україні 31 січня малоймовірні, лише в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або буде мряка.

Погода в Україні 31 січня/ meteoprog

Погода в Києві 31 січня

У Києві січень завершиться ще порівняно теплою погодою. Проте варто бути готовими до того, що посилиться південно-східний вітер. Вночі температура повітря буде на рівні +3…+5 градусів, а вдень близько +7 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарять морози – було названо дату різкого похолодання в Україні. Температура 1 лютого в західних і північних областях протягом доби сягатиме від -1 морозу до +5 тепла.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарить "мінусова" погода – синоптики назвали дату. У декількох областях України синоптики оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, нова буря наближається до України – стало відомо, якою буде її потужність. Ця магнітна буря затягнеться щонайменше на три дні.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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