Українські безпілотники вироблятимуться за фінансової підтримки Великої Британії.

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Виробництво дронів для України розширюється / Колаж: Главред, фото: СБС, скріншот

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Досягнуто угоди з Великою Британією щодо спільного виробництва українських дронів

Продукція спільних підприємств буде спрямовуватися на потреби ЗСУ

Міністри оборони України та Великої Британії Євген Хмара та Уес Стрітінг підписали проектні угоди про спільне виробництво українських дронів middle strike та deep strike на території Великої Британії.

"Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуться за фінансової підтримки Великої Британії. Продукція спільних підприємств буде спрямовуватися на потреби українських воїнів", - йдеться в повідомленні Міноборони.

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"Об’єднуємо їх (оборонні рішення та досвід України – ред.) із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони", – підкреслив Хмара.

Під час зустрічі сторони обговорили, як зміцнити українську ППО, зокрема прискорити нові поставки ракет LMM із наявних запасів. Йшлося також про посилення далекобійних можливостей України та модернізацію ракет українського виробництва.

Що передувало

Як повідомлялося, 19 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ендрю Бернем оголосив про намір передати Україні пакет допомоги на суму 260 млн фунтів стерлінгів ($342 млн), який включатиме понад 1000 ударних дронів дальнього радіусу дії.

/ Інфографіка: Главред

Чи може РФ зіткнутися з масштабним дефіцитом палива через атаки на НПЗ

Проблеми із забезпеченням паливом у Росії поки що не свідчать про повномасштабну кризу, проте вказують на наростаючі труднощі в галузі. Вирішальним фактором подальшого погіршення ситуації можуть стати удари по нафтопереробних заводах і сховищах готової продукції.

"Це симптом, але поки що не більше того. Говорити про повномасштабну паливну кризу поки що зарано", - підкреслив фахівець.

При цьому він зазначив, що саме пошкодження нафтопереробної інфраструктури та резервуарів з нафтопродуктами може посилити перебої з постачанням і перевести ситуацію в більш критичну стадію.

"Довести цю ситуацію до критичного рівня - завдання Сил оборони України та тих ударів, які завдаються по нафтопереробних потужностях і сховищах готових нафтопродуктів", - пояснив Гончар.

Як повідомляв Главред, Україна систематично завдає ударів по нафтопереробних підприємствах РФ. Дрони атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Влада РФ тоді заявила про знищення понад 20 безпілотників.

Нагадаємо, масштабні атаки зачіпають одразу кілька регіонів. У травні вибухи лунали по всій Росії, а під ударом опинилися завод "Шахедов" і великий НПЗ. Тривогу тоді оголосили в 18 регіонах РФ.

Раніше повідомлялося, що Київ допускає паузу в ударах по російських НПЗ. Президент Володимир Зеленський озвучив Трампу умову для припинення таких атак. Йдеться про ракети Patriot на весь термін паузи.

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