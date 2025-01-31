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Росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі – DeepState

Даяна Швець
31 січня 2025, 18:06оновлено 31 січня, 18:46
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Окупанти укріплюють свої позиції та розміщують засоби ураження.
ВСУ, Новомлинск
Росіяни укріплюються в зайнятому Новомлинську / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, DeepState

Головне з аналізу DeepState:

  • Окупанти повернули контроль над Новомлинськом
  • Російські війська нарощують піхоту та засоби ураження

Російські війська знову захопили селище Новомлинськ, що знаходиться у Куп'янському районі Харківської області, за даними моніторингового проєкту DeepState.

У грудні Сили оборони України завдали удару по позиціях окупантів у цьому населеному пункті, ліквідувавши організований плацдарм ворога. Після цього основна увага ЗСУ була зосереджена на боях у районі Масютівки, де російські війська продовжують поступове просування до Дворічної.

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Аналітики зазначають, що повернення окупантів у Новомлинськ не є новим російським проривом, адже селище було зайняте ще кілька тижнів тому.

"Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує", - зазначали аналітики.

Українські військові продовжують тримати оборону в регіоні, не дозволяючи противнику просунутися глибше.

"Чим далі тим більш важче буде ліквідувати цей плацдарм, адже тепер (окупанти - ред.) враховують попередні помилки. Одночасно з цим не кращою стає ситуація навколо Дворічної", - наголошують аналітики проєкту.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Главред з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомляв, що РФ розширила важливий плацдарм на Харківщині. Російські війська розширюють присутність біля річки Оскіл.

Також стало відомо, що ворог хоче зруйнувати переправу на Куп’янському напрямку. Таким чином він ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів.

Окрім цього, під Куп'янськом РФ намагається прорвати оборону ЗСУ. Агресор здійснює мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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