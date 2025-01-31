У Рильську прогриміли вибухи: Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ - Генштаб

Українські військові ефективно руйнують систему управління противника.

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Україна успішно атакувала ворожий пункт управління / Колаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Генштаб ЗСУ

Що повідомили в Генштабі:

Під вогневе ураження ЗСУ потрапив командний пункт на Курщині

Сили оборони знищили пункт управління РФ

Окупанти продовжують зазнавати великих втрат

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" Збройних Сил країни-агресорки Росії у місті Рильськ.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, високоточний та скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію у рамках системної роботи зі знищення командних пунктів ворога.

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Таким чином Україна поступово позбавляє окупантів можливості ефективно координувати бойові дії та роботу, а також завдає ворожим військам значних втрат.

Такі дії з боку Сил оборони руйнують систему управління РФ та знижують наступальний потенціал противника. Тому операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нещодавно, як писав Главред, бійці 8 полку під час спеціальних дій на території Курської області Росії зачистили ворожі позиції, де захопили важливі трофеї ворога.

Нагадаємо, північнокорейські солдати, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ у Курській області, були відкликані з лінії фронту після важких втрат.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Раніше аналітики ISW розповіли, що українські військові в Курській області мають нові успіхи, зокрема просунулися по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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