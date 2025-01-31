У Рильську прогриміли вибухи: Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ - Генштаб

Що повідомили в Генштабі:
- Під вогневе ураження ЗСУ потрапив командний пункт на Курщині
- Сили оборони знищили пункт управління РФ
- Окупанти продовжують зазнавати великих втрат
31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" Збройних Сил країни-агресорки Росії у місті Рильськ.
Як повідомили у Генштабі ЗС України, високоточний та скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію у рамках системної роботи зі знищення командних пунктів ворога.
Таким чином Україна поступово позбавляє окупантів можливості ефективно координувати бойові дії та роботу, а також завдає ворожим військам значних втрат.
Такі дії з боку Сил оборони руйнують систему управління РФ та знижують наступальний потенціал противника. Тому операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.
Ситуація в Курській області - що відомо
Нещодавно, як писав Главред, бійці 8 полку під час спеціальних дій на території Курської області Росії зачистили ворожі позиції, де захопили важливі трофеї ворога.
Нагадаємо, північнокорейські солдати, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ у Курській області, були відкликані з лінії фронту після важких втрат.
Раніше аналітики ISW розповіли, що українські військові в Курській області мають нові успіхи, зокрема просунулися по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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