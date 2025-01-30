'Мир через силу': ухвалено важливе рішення щодо війни в Україні - ПАРЄ

Лише одним припиненням вогню війна в Україні не може закінчитися.

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ПАРЄ ухвалила нову резолюцію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, ОП

Головне з резолюції ПАРЄ:

Мирні переговори можуть вестись лише з позиції сильної обороноздатності

Мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки

Росія не припиняє підривати міжнародний порядок

Переконливою більшістю голосів Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні". 86 делегатів ПАРЄ проголосували за таке рішення, 6 делегатів утрималися, однак проти ніхто не виступив.

Всі політичні групи (фракції) ПАРЄ, крім "Об'єднаних європейських лівих", підтримали документ.

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Під час свого виступу лорд Річард Кін із Великої Британії ще раз підтвердив, що Україні необхідно надати серйозні гарантії безпеки. Просто самим припиненням вогню війна в Україні не може закінчитися.

"Надійні мирні переговори можуть вестись лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий та тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", - наголошується в резолюції.

Як йдеться у самій резолюції, Росія не припиняє підривати міжнародний порядок, зокрема залучаючи Іран і Північну Корею до своєї агресії проти України.

Договори про безпеку / Інфографіка: Главред

"Найзначнішою на сьогоднішній день дипломатичною ініціативою, покликаною надихнути майбутній мирний процес" європейські делегати назвали саміт миру, що пройшов минулого літа у Швейцарі.

Важливим пунктом у резолюції також є і те, що "будь-які мирні переговори мають включати Україну і поважати її право самостійно визначати своє майбутнє".

"ПАРЄ визнає, що для проведення стійких мирних переговорів необхідна позиція міцності та надійної обороноздатності ("мир через силу")", - йдеться в тексті резолюції, яка закликає Захід нарощувати надання Україні всілякої підтримки.

Як наголосили в ПАРЄ, міцний мир можливий за таких умов:

Росія відмовляється від своїх імперіалістичних амбіцій

Російська Федерація проводить деколонізацію

Режим Володимира Путіна називається "тоталітарним"

Також у резолюції закликають Європу та європейських партнерів до збільшення санкційного тиску на РФ, що включає:

Повну заборону імпорту російського газу

Створення спеціального трибуналу для переслідування російського і білоруського керівництва за агресію проти України

Переведення всіх заморожених російських активів в спеціальний міжнародний фонд для подальшої виплати компенсацій Україні та всім постраждалим від російської агресії

Поправку, що закликає американську владу відновити фінансову підтримку України, зокрема по лінії USAID, було відхилено.

Водночас поправку, яка визнає Китай "вирішальним фактором в агресивній війні Російської Федерації проти України" і закликає КНР "припинити надавати підтримку російській військовій машині", депутати підтримали.

Важливі резолюції щодо України

Влітку минулого року в ОБСЄ прийняли важливу резолюцію щодо Росії. Вона визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її ЗС під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

Водночас Європарламент теж схвалив цінну резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Окрім цього, в ПАРЄ прийняли рішення щодо заморожених активів РФ. Пропонується створення єдиного механізму відшкодування збитків внаслідок агресії РФ.

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Що таке ПАРЄ? Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) - одне з двох головних статутних відомств (асамблея) Ради Європи; консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів, повідомляє "Вікіпедія".

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