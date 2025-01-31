Ціна б’є рекорди: в Україні різко подорожчав популярний овоч

Тепер цей овоч став найдорожчим серед усіх позицій борщового набору.

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В Україні різко подорожчав популярний овоч/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Який овоч рекордно подорожчав в Україні

Скільки тепер доведеться за нього платити українцям

В Україні рекордно зросла ціна на білокачанну капусту. Вартість цього продукту на ринках і в магазинах цього тижня вища на 15% у порівнянні з кінцем минулого тижня.

Про це повідомили аналітики порталу EastFruit. Зазначається, що українські виробники продають капусту за ціною 34−40 грн за кілограм. Таким чином цей овоч знову став найдорожчим серед усіх позицій борщового набору.

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Аналітики зазначили, що до кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів капусти. Також на ринку вже майже не залишилося овочів середньої і низької якості.

"З огляду на стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продажі якісних овочів. Це призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні", – зазначається у публікації.

Ціни на білокачанну капусту в Україні зараз в середньому в 3,7 рази вищі, ніж були в такий самий період минулого року.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що ціни на популярний овоч сягнули апогею. В Україні спостерігається тенденція до зниження ціни на тепличні огірки, незважаючи на обмежену пропозицію цієї продукції в місцевих господарствах. Водночас вони залишаються більшими, ніж торік.

Також раніше повідомлялося, що ціни б'ють рекорди – одразу кілька продуктів в Україні стали дорожчими. За даними аналітиків EastFruit, після короткого періоду стабільності зросли відпускні ціни на картоплю, досягнувши 26 гривень за кілограм замість 23.

Нагадаємо, в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг. Більшість основних продуктів із раціону українців очікує суттєве здорожчання у 2025 році. Наприклад, гречка може коштувати 55-60 гривень за кілограм, а ціна на хліб "злетить" на декілька відсотків.

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