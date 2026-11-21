Мобільна вогнева група на Чернігівщині уразила нову російську крилату ракету з автоматизованого комплексу і зняла це на відео.

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Російська ракета "Філін" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ГУР

Що сталося:

На Чернігівщині прикордонники збили ракету "Філін"

Ціль уразили з автоматизованого комплексу

Момент збиття військові показали на відео

Мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила в Чернігівській області нову малогабаритну крилату ракету армії країни-агресорки РФ "Філін". Ціль, яка летіла на малій висоті з великою швидкістю, уразили із застосуванням автоматизованого комплексу. Про це повідомив 105-й прикордонний загін у Facebook.

Успіх операції військові пояснили підготовкою та злагодженою роботою екіпажу.

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"Високий рівень підготовки військовослужбовців, професійне володіння сучасними технологіями та злагоджена робота дозволили успішно уразити повітряну ціль", - додали прикордонники.

Як прикордонники збили ракету "Філін"

Прикордонник з позивним "Наґа" розповів, що помітив ціль, коли вона наближалася просто до позиції групи. Комплекс майже миттєво дав дозвіл на вогонь, а влучання стало видно навіть на екрані монітора.

"Мною була помічена ціль, яка на низьких висотах з дуже великою швидкістю рухалась в нашому напрямку. Я натиснув "захват цілі", моментально воно дало дозвіл на вогонь. І я відкрив вогонь на ураження. Візуально, навіть на екрані монітора, було видно дим, який починав з неї йти. Ракета пролетіла ще певний проміжок часу і почули вибух. Коли ще було підтверджено, що ціль уражена саме нашим екіпажем, емоції зашкалювали", - розповів "Наґа".

Що відомо про ракету "Філін"

Росія почала застосовувати "Філін" з кінця літа 2026 року. За даними ГУР Міноборони, ракета має композитний фюзеляж завдовжки 3,5 метра і розмах крил 3 метри, стартує з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

Вона може летіти на наднизьких висотах або підніматися до 6 км, а бойова частина важить 50 або 100 кг. Розвідка оцінює дальність ракети до 1200 км, а швидкість - до 800 км/год.

Характеристики ракети "Філін" / Інфографіка: Главред

Чи вистачає Україні засобів ППО проти російських ракет

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що головна проблема української протиповітряної оборони - нестача ракет до систем ППО.

"З перехопленням російської балістики справді серйозна проблема. Нам не вистачає ракет для систем ПВО, і про це постійно говорить президент", - наголосив експерт.

Водночас, за словами Коваленка, партнери не поспішають ділитися з Україною потрібними протиракетами.

"Наші країни-партнери гальмують процес передачі Україні потрібних для відбиття балістики ракет. У них є необхідні протиракети, але вони не поспішають їх передавати, пояснюючи це наявністю загрози вторгнення Росії в європейські країни", - пояснив Коваленко.

Ракетні удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та дронами. Сили ППО збили або подавили 462 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили. Серед засобів нападу були 3 балістичні ракети, 79 крилатих ракет і 380 ударних дронів.

Країна-агресор може готувати новий масований удар балістикою та гіперзвуковими ракетами. Найбільший ризик - для Києва та області, по яких ворог може вдарити ракетами з-під північного кордону. Ідеться про можливе застосування до 10 ракет РМ-48У та до 12 "Цирконів".

Ракету "Філін" розробляє російське АТ "НПО "Молнія". У ГУР розповіли, що окремі елементи ракети виготовляють за допомогою 3D-друку. Ракету запускають із наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

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