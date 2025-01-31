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Важелі тиску на Путіна: чи зможуть Китай та США разом "прогнути" РФ до миру

Даяна Швець
31 січня 2025, 01:20
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І Трамп, і Сі Цзіньпін, як і інші світові лідери, зацікавлені в припиненні активних бойових дій.
Важелі тиску на Путіна: чи зможуть Китай та США разом 'прогнути' РФ до миру
Експерт прокоментував роль Китаю у вирішенні війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Морозов:

  • Співпраця Китаю та США щодо миру в Україні вигідна обом сторонам
  • Пекін і Вашингтон США можуть створити пул країн-гарантів для гарантій безпеки
  • Україні необхідні реальні гарантії, які працюватимуть на практиці

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав відповідь, чи зможе США вплинути на Китай, щоб спонукати його поговорити з Путіним про можливе припинення вогню.

Китай та США можуть об'єднатися задля миру в Україні

Експерт висловив думку, що, попри те, що явних інструментів тиску на Китай США не має, співпраця між Вашингтоном і Пекіном щодо припинення війни надзвичайно вигідна обом сторонам.

У такому разі вони, на думку Морозова, незалежно від інших протиріч, змогли б виступити авторами деякого врегулювання.

"Тому безсумнівно, що і в Китаю, і в США є стимул узяти на себе таку роль. Однак тут необхідний реалізм. Усі, хто розмірковує про врегулювання, ставлять запитання: у чому його зміст? Максимум, що можна уявити в найближчій перспективі, - це режим припинення вогню. Тому що щойно постає питання про перемир'я (не кажучи вже про мирний договір, це третій етап, перспектива якого поки що зовсім не проглядається в умовах територіальної анексії), виникає ключова проблема - хто дає гарантії?", - задається питанням експерт в інтерв'ю Главреду.

Важелі тиску на Путіна: чи зможуть Китай та США разом 'прогнути' РФ до миру
Позиція Китаю по війні в Україні / Інфографіка Главред

На думку Морозова, США і Китай могли б створити пул країн-гарантів, до якого приєдналися б ще три, чотири, п'ять країн, здатних реально давати гарантії Україні. Однак вся складність полягає у тому, що Кремль поки що не проявляє готовності до подібних угод.

"Китайська дипломатія прекрасно розуміє, що Москва за жодних умов не погодиться ні на присутність іноземних військових на території України, ні на створення лінії поділу. Тоді виникає питання: а в чому полягають ці гарантії?", - цікавиться Морозов.

Україні необхідні вагомі гарантії

Важливим моментом є і те, що тепер для України не прийнятні гарантії за моделлю Будапештського меморандуму, тому що він не виправдав себе.

"Якщо в 1990-х це рішення здавалося прийнятним, то сьогодні воно виглядає абсолютно непрацездатним. Недостатньо гарантій і у вигляді абстрактної обіцянки, яку можна переглянути. Наприклад, заява про готовність прийняти Україну до НАТО, безумовно, матиме політичне значення і відповідатиме волі українського народу, який довго веде опір", - каже експерт.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Як результат, за словами Морозова, гучні заяви з практичної точки зору не означатимуть нічого конкретного.

"Таким чином, питання залишається відкритим: якими мають бути реальні гарантії? Це - фундаментальна проблема. З цього поки що не видно виходу. Думаю, що і Трамп, і Сі Цзіньпін, як і інші світові лідери, які зацікавлені в припиненні активних бойових дій, повинні знайти якесь рішення", - резюмував Морозов.

Дивіться відео - коментар Олександра Морозова:

Гарантії безпеки для України - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними видання Foreign Policy, НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки. Країни сподіваються, що це утримає Росію від нового вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський також назвав найдешевші гарантії безпеки для України. Очільник зазначив, що це питання членства не потрібно обговорювати з Росією на мирних переговорах, адже воно має вирішуватись між Києвом та членами Альянсу.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що скоро союзники обговорять гарантії безпеки для України. За його словами, Україні необхідно зберегти сильну армію після закінчення війни.

Більше міжнародних новин:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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