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Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію

Марія Николишин
31 січня 2025, 14:59
171
Для остаточного вирішення конфлікту може бути потрібно ще кілька десятиліть.
Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію
Стримування агресії РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Головне:

  • Головний елемент стримування Росії у Європі – Україна
  • Путіна потрібно переконати, що він має вести справжні переговори
  • Можливо, Росію доведеться стримувати ще 40 років

Україна стане ключовим елементом стримування Росії у Європі, але для цього їй потрібно надати потрібну допомогу, щоб вона могла ефективно зіграти таку роль. Про це заявили дослідники Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає Голос Америки.

"Чим би не завершилася нинішня війна Росії проти України, агресивна політика Росії, яка налаштована на збільшення свого впливу у світі, не дозволить Заходу повернутися до ідеї про співпрацю з Росією в очікуванні її демократизації", - заявили аналітики.

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За їх словами, для успіху майбутніх переговорів, про які говорить новий президент США Дональд Трамп, потрібно переконати президента Росії Володимира Путіна у тому, що він має вести справжні переговори, а не "сідати за стіл і вимагати капітуляції".

"Треба переконати Кремль, що його припущення про те, що час є на його боці, є хибним, і Росія має більше користі від того, щоб вступити переговори по Україні зараз, ніж за шість місяців", – сказав Джеффрі Манкофф, юрист Програми CSIS для Європи, Росії та Євразії.

Він також додав, що посилення України і повернення їй переваг на полі бою є необхідною передумовою для переговорів з Путіним про припинення вогню.

Водночас, Майкл Кіммадж, директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, вважає, що очікування від переговорів є завищеними.

"Я сумніваюсь, що дипломатія на цьому етапі може принести успіх. Україна і США з одного боку, Росія – з іншого, є настільки далекі у своїх позиціях, що це навряд чи є можливим", – вважає він.

Крім того, високі очікування можуть, на думку експерта, навпаки призвести до ескалації конфлікту.

На нинішню ситуацію Кіммадж пропонує дивитися з перспективи стратегії стримування ще часів "холодної війни", коли стримування означало обмеження військового впливу Росії.

"І з цієї точки зору, якщо Росія контролює лише 18% території України, то це не програш України, а успіх стримування", – підкреслює він.

Для остаточного вирішення конфлікту може бути потрібно ще кілька десятиліть, як це було з розділеною після війни Німеччиною, вважає Манкофф, але до того часу єдиною серйозною політикою щодо Росії має бути стримування.

"Нам потрібно наголосити, що на рівні керівництва і на рівні суспільств, що нам треба зосередитися на цій ідеї стримування стільки, скільки буде потрібно. За часів "холодної війни" було потрібно 40 років. Можливо, цього разу, це не триватиме так довго", – підсумував він.

Війна в Україні - останні новни

Нагадаємо, як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть досягти своїх "максималістських цілей" у війні. Для досягнення миру доведеться виконати складну роботу.

Новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво. У своїх останніх заявах він пригрозив посиленням санкцій та застосуванням важелів у нафтовій галузі, що може серйозно вдарити по економіці РФ.

Крім того, британське видання The Times визначило чотири можливі сценарії розвитку війни в Україні, які впливатимуть на дії президента США Дональда Трампа. Серед цих сценаріїв є як сприятливі для України, так і негативні.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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