У Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку на Оболоні: що відомо

Рятувальники та медики працюють на місці події.

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Уламки ворожого БПЛА пошкодили квартиру в Києві / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Дрони атакували Київ

Уламки БПЛА пошкодили квартиру в багатоповерхівці

Під час повітряної тривоги вранці 31 січня уламки ворожого дрона впали в Оболонському районі Києва. Постраждала квартира в багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомив у Тelegram мер столиці Віталій Кличко, унаслідок падіння уламків БпЛА розбито скло і пошкоджено балкон в одній із квартир у багатоповерхівці.

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Кличко додав, що рятувальники і медики працюють на місці події.

За даними мера столиці, інформація про постраждалих не надходила.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Київ - останні новини

29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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