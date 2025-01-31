У Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку на Оболоні: що відомо

Коротко:
- Дрони атакували Київ
- Уламки БПЛА пошкодили квартиру в багатоповерхівці
Під час повітряної тривоги вранці 31 січня уламки ворожого дрона впали в Оболонському районі Києва. Постраждала квартира в багатоповерховому житловому будинку.
Як повідомив у Тelegram мер столиці Віталій Кличко, унаслідок падіння уламків БпЛА розбито скло і пошкоджено балкон в одній із квартир у багатоповерхівці.
Кличко додав, що рятувальники і медики працюють на місці події.
За даними мера столиці, інформація про постраждалих не надходила.
Повітряні атаки РФ на Київ - останні новини
29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.
У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.
У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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