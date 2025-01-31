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Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів

Юрій Берендій
31 січня 2025, 17:56
443
Мирні переговори можуть відбутись в найближчі півроку, остаточні деталі будуть відомі після переговорів Трампа і Путіна, зазначають експерти.
Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів
Названо дату можливого початку мирних переговорів щодо закінчення війни / Колаж: Главред

Ви дізнаєтесь:

  • Коли можуть відбутись мирні переговори щодо війни в Україні
  • Як Трамп може тиснути на Путіна щодо закінчення війни
  • Які країни можуть взяти участь у мирних переговорах

Перспективи мирних переговорів щодо війни в Україні залишаються однією з ключових тем міжнародної політики. Президент США Дональд Трамп висловлює свою позицію щодо можливості швидкого врегулювання конфлікту, тоді як президент Росії Володимир Путін висуває власні умови для діалогу. Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності справедливого миру, який не передбачає поступок окупанту.

Главред проаналізував заяви лідерів України, США та російського диктатора Путіна щодо дати проведення мирних переговорів та зібрав думки експертів щодо сценаріїв закінчення війни.

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Позиція Трампа

За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України та Росії, відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу, завершити війну в Україні за 100 днів. Однак видання зазначає, що мало хто вірить у реалістичність цього плану.

Келлог має консультувати Трампа щодо переговорів про припинення війни, але невідомо, наскільки президент зацікавлений у його рекомендаціях. Колишні колеги відзначають, що його військовий досвід може вплинути на рішення Трампа щодо подальшої підтримки України, проте сам Келлог не є дипломатом, тому навряд чи братиме безпосередню участь у перемовинах із Росією.

"Трамп насолоджується його компанією і бачить його як надзвичайно лояльного хлопця, але він ніколи не мав значущого політичного впливу. Він точно не вигадає нічого, що відхилятиметься від думок Трампа", – сказав на умовах анонімності колишній співробітник Ради нацбезпеки, який працював в адміністрації Трампа.

Раніше Келлог виступав за збільшення військової допомоги Україні, вважаючи, що це змусить Росію піти на мир. Він також схвально оцінював рішення адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні потужнішого озброєння, оскільки це, на його думку, дає Трампу перевагу в майбутніх переговорах.

Його призначення спецпредставником пов’язують із запропонованим торік мирним планом, у якому Келлог критикував адміністрацію Байдена за повільну військову допомогу та одночасно за провокування Росії темою вступу України в НАТО.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявив, що Україна готова до переговорів, і тепер потрібно з’ясувати позицію Росії. Він також висловив бажання зустрітися з президентом РФ.

"Я хочу невдовзі зустрітися з президентом Путіним. Це стосується не лише економіки, а це питання мільйонів життів. Гинуть чудові молоді люди... Гинуть на полі бою від куль. Як я неодноразово казав, Україна – це рівнинна країна. Там ніде сховатися, тож єдине, що зупиняє ворожі кулі – людське тіло", – висловився Трамп.

В інтерв’ю Fox News американський лідер пригрозив Росії жорсткими санкціями та митами, якщо вона не погодиться швидко завершити війну. Водночас він наголосив, що такий сценарій небажаний, і зазначив, що "любить росіян, вони чудові люди".

Позиція Росії

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін в інтерв’ю пропагандисту ВДТРК Павлу Зарубіну знову торкнувся теми переговорів з Україною. Він заявив, що переговорний процес нібито розпочався одразу після початку так званої "СВО", і, за його словами, це могло б запобігти війні, проте Київ ухвалив інше рішення.

"Спочатку ми сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" і "ЛНР" не хочуть бути у складі України, йдіть звідти, і все, на цьому все закінчиться", – сказав нелегітимний президент.

Також Путін зазначив, що якщо президент України Володимир Зеленський захоче долучитися до переговорів, то він "доручить відповідним особам їх вести".

Окрім цього, глава Кремля повторив пропагандистський наратив про нібито відсутність реального суверенітету України.

"Говорячи про українське питання, то все закінчиться за півтора-два місяці, якщо в України закінчаться спонсорські гроші і набої", – заявив він.

Він також заявив, що мирні перемовини без скасування указу Зеленського про заборону переговорів з РФ будуть "нелегітимними", а сам Зеленський, за його словами, "не має повноважень підписувати будь-які домовленості"."

"Зеленський зараз нелегітимний лідер і не може скасувати власну заборону про ведення перемовин із РФ, але за бажання є способи це зробити", - заявив Путін.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що таким чином Путін, по-перше, намагається підготувати російське суспільство до затяжної війни. По-друге, він прагне вплинути на російські еліти, які хочуть якнайшвидшого завершення бойових дій, переконуючи їх у відсутності швидких шляхів до миру.

Під час інтерв’ю глава Кремля робив акцент на тому, що війна триватиме й далі. Він наголосив, що найближчим часом Росія не братиме участі в мирних перемовинах, і знову повторив пропагандистську тезу про те, що війна в Україні є частиною глобального протистояння між Росією та Заходом.

"Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом", – зазначають аналітики ISW.

Чи можливі переговори із Путіним – позиція Зеленського

України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про неможливість переговорів із Україною.

Він зауважив, що Росія активно поширює різні "декрети" і заяви, ніби перебуваючи в реаліях 1917 року. За словами Зеленського, рішення Ради національної безпеки та оборони України було вимушеним, оскільки Кремль намагався створювати альтернативні канали впливу через сепаратистів і представників інших держав, щоб тиснути на Україну та її незалежність.

Яким буде формат мирних переговорів

Зеленський підкреслив, що всі сторони, зокрема США та Європа, зацікавлені в досягненні успішного мирного врегулювання. Однак перед будь-якими зустрічами має бути чітко визначений план, який дозволить досягти справедливого миру.

"У мене були хороші зустрічі з Трампом і розмови. Я ще раз підтверджую свою підтримку того, що він хоче досягти успіху. Я впевнений, що у нього є великі шанси. Будемо сподіватися, що йому це вдасться. Але це можна зробити тільки разом з Україною", - сказав Зеленський.

За його словами, майбутні переговори повинні включати Україну, США, Європу та Росію. Проте наразі немає узгодженої структури переговорного процесу, оскільки загальний план ще не розроблений. Водночас Зеленський наголосив, що всі ключові принципи справедливого миру вже закладені у Формулі миру.

Коли відбудуться переговори Трампа і Путіна

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов зазначив, що переговори між новим президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним можуть відбутись вже до 10 лютого.

"Зараз, власне кажучи, і побачимо результати дзвінка (Трампа до Путіна – ред.), до Мюнхенської конференції безпеки, тобто до 10 лютого. І одразу по тому, які заяви зроблять сторони, ми зрозуміємо, куди рухаються події 2025 року", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Морозов також зазначив, що команда Дональда Трампа ретельно готувала свої кроки ще до його повернення в Білий дім. Він діє швидко, радикально та ексцентрично, що свідчить про наявність чітко розробленої стратегії, включаючи план Б.

Експерт наголосив, що вже наприкінці 2024 року було очевидно, що ситуація рухається в бік ембарго. Активна блокада танкерного флоту може за кілька місяців позбавити Росію можливості продавати нафту. Хоча Вашингтон поки що офіційно не підтверджує цього наміру, ситуація може змінитися протягом півроку.

Крім того, Морозов вважає, що Трамп може запровадити нові секторальні санкції, зокрема щодо російського металу, алюмінію та фосфатів — усіх ресурсів, які приносять Кремлю прибуток.

Чи реально закінчити війну за 100 днів

Дональд Трамп заявив, що питання завершення війни в Україні можна вирішити за 100 днів, проте цей термін стосується лише входження у переговорний процес. Самі ж переговори не означають автоматичного припинення бойових дій – вони можуть тривати паралельно з війною.

Таку думку висловив український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що це може бути проміжне досягнення у стилі Трампа: мовляв, переговори розпочато, а якщо сторони не дійдуть згоди – це вже інше питання, варто почекати, поки вони будуть готові до компромісів. Водночас на думку експерта, Трамп матиме більше важелів тиску на Київ, ніж на Москву.

"Тому у ситуації "ні миру, ні війни" можуть торгувати нашими інтересами. Це є дуже великою небезпекою для українського політичного керівництва, яке має бути готовим і мати власний план дій на випадок, якщо тиск на нас буде більшим, ніж на Росію", - підкреслив Кулик.

Які країни візьмуть участь у саміті щодо закінчення війни в Україні

Новий очільник Держдепартаменту США Марко Рубіо заявив, що команда Дональда Трампа має своє бачення завершення війни в Україні. Воно передбачає припинення активних бойових дій та початок переговорів, у межах яких обидві сторони мають піти на певні компроміси. Проте, поки що загальна концепція потребує конкретизації щодо її реалізації на практиці. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Я не виключаю, що телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися найближчим часом, буквально сьогодні чи завтра. Путін, точніше навіть не він, а Сі Цзіньпін, вже продемонстрував, що готовий впливати на Росію. З ним потрібно говорити, але дзвінок Путіну однозначно буде. Далі йтиме підготовка до саміту, можливо, навіть у форматі США, Китай, Європейський Союз, Україна, Росія", - наголосив він.

Він зазначив, що точні терміни можливої зустрічі можна буде обговорювати лише після офіційної заяви, яка може з’явитися після першої телефонної розмови. При цьому немає сумнівів, що Трамп планує зателефонувати Путіну, який, за словами експерта, своєю недавньою заявою фактично "благає" про це.

На думку аналітика, подальший порядок дій може виглядати так: спершу Трамп зателефонує Путіну, потім проведе розмову з Сі Цзіньпіном, далі — із Зеленським. Лише після цього може розпочатися організація якогось саміту.

Чи варто чекати заморозки війни

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду висловив думку, що Трамп може спробувати заморозити конфлікт, орієнтуючись на позицію Путіна. До того ж така ініціатива може отримати підтримку Китаю, який виступає за припинення війни відповідно до ситуації на фронті, фактично вздовж лінії розмежування.

"Але я думаю, що королівські сім'ї Європи схилять шальки терезів на свій бік – і ми продовжуватимемо бойові дії. Цілком можливо, що до кінця 2025 року ми можемо вийти на якісь прийнятні позиції для початку переговорного процесу", - резюмував експерт.

Жданов прогнозує, що бойові дії з перемінним успіхом триватимуть щонайменше до кінця 2025 року, що, своєю чергою, може покращити переговорні позиції України. А 2026 рік, на його думку, може стати періодом, коли реальні мирні переговори набудуть конструктивного характеру.

Чи тривають зараз переговори з Росією

Народний депутат України, дипломат і засновник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду заявив, що певні консультації між сторонами щодо завершення війни можуть відбутися у 2025 році. Він нагадав, що переговори вже проводилися в березні 2022 року, але не дали результату, і нинішні консультації можуть мати аналогічний сценарій — навіть після кількох інтенсивних раундів ситуація не зміниться. Водночас він зазначив, що не можна відкидати можливість проведення переговорів між делегаціями з певного порядку денного.

За його словами, контакти з Росією зберігаються і тривають, зокрема, у межах переговорів про обмін полоненими. Хоча ці консультації не мають політичного характеру, вони ведуться на високому рівні за участі уповноважених представників.

"Можуть бути і політичні контакти. Не думаю, що на рівні президентів, дуже сумніваюся, що це можливо – і з точки зору України, і з точки зору Росії. Але на якомусь іншому рівні переговори можуть відбуватися. Тим більше, якщо адміністрація США докладе максимум зусиль, щоб переговори почалися, вони почнуться. Тому що засоби тиску для цього у Штатів є", - сказав він.

Він закликав не боятися можливих переговорів, оскільки позиція президента Зеленського та української дипломатії чітко визначена: жодних поступок у питаннях територіальної цілісності чи інших ключових питань не передбачено. Саме на цих принципах можуть будуватися будь-які перемовини.

"Важко спрогнозувати, чи можуть вони бути успішними, з точки зору завершення бойових дій, оскільки у нас таки теж досить категорична позиція. Але провести якісь раунди переговорів, хоча би для того, щоб зняти тиск з боку США і гарантувати собі далі міжнародну підтримку, можна – я трагедії в цьому не бачу. Хотілося б, звичайно, змістовних переговорів, які б привели до закінчення війни, але поки що поведінка Росії не дає жодних підстав говорити про те, що такі переговори протягом щонайменше 6 місяців можливі", - резюмував Яременко.

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