OSINT-аналітик вважає, що окупанти провокують контратаки ЗСУ, щоб знищувати українських штурмовиків за допомогою дронів.

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Росія перейшла до нової "пасивно-агресивної" тактики проникнення на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Невеликі групи окупантів уникають бою і чекають на контратаки ЗСУ

Мета - виманити українських штурмовиків під удари дронів

Карти РФ показують у п’ять разів більше захоплень, ніж DeepState

Російські війська відмовилися від масштабних штурмів і перейшли до тактики "пасивно-агресивного наступу": невеликі піхотні групи окупантів просочуються через лінію фронту якомога глибше, уникають вогневого контакту та намагаються протриматися там якомога довше. Головна мета - не стільки контроль над територією, скільки провокація контратак ЗСУ, щоб знищувати українських штурмовиків дронами. Про це пише OSINT-аналітик Monstas у X.

За словами аналітика, армія країни-агресора змінила тактику інфільтрації ще під час літньої кампанії, яку він називає катастрофічною для РФ. Приводом стало розходження між російськими картами та реальною ситуацією.

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"Росіяни змінили тактику інфільтрації під час катастрофічної літньої кампанії, щоб наздогнати карти, якими вони керуються. До середини жовтня російські карти показували, що цього року вони захопили вп’ятеро більше території, ніж [показує] DeepState", - пише аналітик.

Як працює "пасивно-агресивний наступ"

Ще недавно росіяни намагалися активно оборонятися під час українських контратак. Тепер їхні невеликі піхотні групи проникають якомога далі вглиб українських позицій, розсідаються, закріплюються на місцевості й виживають якомога довше, провокуючи українських військових атакувати першими.

Важливу роль у цій моделі відіграють безпілотники. Через їхню ефективність традиційні штурмові групи стали надто витратними для обох сторін, тому окупанти роблять ставку на невеликі підрозділи, які намагаються ховатися. Водночас українські дрони активно виявляють і знищують такі групи.

Головний побічний ефект такої тактики, за оцінкою Monstas, - розрив між картами та реальністю на землі.

"Це цікава стратегія, яка створює неймовірно глибокі сірі зони на російських картах, за якими не стоїть реального контролю над територією", - підсумовує автор.

При цьому аналітик ставить під сумнів кінцеву ефективність такого підходу. За його словами, він вимагає нестандартного мислення та повного зневаги до людського життя.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Де армія РФ може посилити натиск на фронті?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду" припустив, що після ударів по Кримському мосту російський генштаб спробує перейти до масованих атак на півдні та сході.

"І я думаю, що найближчим часом російський генштаб розпочне масовану атаку на Покровському та Гуляйпольському напрямках. Бо для них це єдиний спосіб розширити сухопутний коридор. Зараз він становить близько 100 км, і за допомогою middle strike ми контролюємо його на всю глибину", - зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання, у кого більше шансів вистояти у війні на виснаження, Жданов назвав Україну та пояснив, чому удари РФ не дають очікуваного результату.

"По-перше, як би росіяни не старалися, які б потужні, масові та комбіновані удари не завдавали, але їхня результативність нижча за середню. Навіть якщо до справи долучається балістика. По-друге, ми встигаємо відновлюватися. Не повністю, звичайно, але все одно відновлюємося", - пояснив Жданов.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ звільнили 14 населених пунктів і 204 кв. км на півночі Харківської області. Операція "Ведмежа пастка" зірвала плани країни-агресора оточити українські підрозділи. Звільнені території розташовані на північ і північний схід від Великого Бурлука.

За оцінкою ISW, російське командування планувало замкнути кільце поблизу села Приколотне. Подробиці таємної операції ЗСУ розкрили аналітики та військові. Командир 475-го штурмового полку Олександр Настенко зазначив, що зачистка прикордонних сіл триває.

Аналітики DeepState 15 листопада оновили інтерактивну карту бойових дій. За їхніми даними, окупаційна армія РФ просунулася в Донецькій та Харківській областях. На Покровському напрямку ворог розширив зону контролю поблизу села Вільне Шаховської громади.

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