Наступ РФ на Дніпропетровщину: чи готові окупанти атакувати - Братчук

Головне із заяви експерта:
- Росіяни шукають маршрути, щоб перерізати логістичні шляхи ЗСУ
- У ворога навряд чи є ресурси для атаки на Дніпропетровську область
- Зараз вся увага зосереджена на Донецькому напрямку
Спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук припустив, якими можуть бути подальші тактичні плани ворога на заході Донецької області.
За його словами, зараз у ворога навряд чи є ресурси для того, щоб атакувати Дніпропетровську область, але такі варіанти точно розглядаються.
"Росіяни шукають маршрути, щоб перерізати наші логістичні шляхи, які працюють для постачання локацій і оборонних вузлів на Донеччині, з метою подальшого проведення бойових дій. Тому ворог може розглядати певні маневри щодо Дніпропетровської області для просування саме на Донеччині", - сказав він в інтерв'ю Главреду.
Братчук також зауважив, що зараз вся увага зосереджена на Донецькому театрі бойових дій.
"Інші варіанти у ворога справді існують, але мені дещо незрозуміла ситуація, коли дехто кожного дня вперто підраховує відстань на карті, на яку ворог просунувся в бік Дніпропетровської області. Я не кажу, що треба мовчати, однак, як на мене, ці підрахунки створюють неправильне емоційне тло для людей. Наскільки мені відомо, на Дніпропетровщині ведуться дуже інтенсивні та професійні роботи з фортифікаційних споруд. Військові разом із місцевою та обласною владою над цим активно працюють", - підсумував експерт.
Дивіться відео, в якому Братчук розповів, які цілі у окупантів РФ на східному фронті:
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, 29 січня аналітики DeepState повідомили про захоплення армією країни-агресорки Росії населеного пункту Велика Новосілка, що у Донецькій області. Однак окупація цього селища не надала ворогу стратегічної переваги.
Речник 110-ї Окремої механізованої бригади Іван Секач заявив, що бої за Велику Новосілку тривають і поки що не можна сказати, що російські окупанти її захопили. Найімовірніше, на цій ділянці фронту просування противника зупиниться, оскільки у ворожих сил немає можливостей для форсування річки.
Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив, що стратегічне значення Великої Новосілки зумовлене її розташуванням на стику трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької, що має також важливий психологічний вплив.
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Хто такий Сергій Братчук?
Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.
Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.
Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.
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