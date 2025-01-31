Наступ РФ на Дніпропетровщину: чи готові окупанти атакувати - Братчук

На Дніпропетровщині ведуться дуже інтенсивні та професійні роботи з фортифікаційних споруд.

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Можливість наступу РФ на Дніпропетровщину / колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Росіяни шукають маршрути, щоб перерізати логістичні шляхи ЗСУ

У ворога навряд чи є ресурси для атаки на Дніпропетровську область

Зараз вся увага зосереджена на Донецькому напрямку

Спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук припустив, якими можуть бути подальші тактичні плани ворога на заході Донецької області.

За його словами, зараз у ворога навряд чи є ресурси для того, щоб атакувати Дніпропетровську область, але такі варіанти точно розглядаються.

"Росіяни шукають маршрути, щоб перерізати наші логістичні шляхи, які працюють для постачання локацій і оборонних вузлів на Донеччині, з метою подальшого проведення бойових дій. Тому ворог може розглядати певні маневри щодо Дніпропетровської області для просування саме на Донеччині", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Братчук також зауважив, що зараз вся увага зосереджена на Донецькому театрі бойових дій.

"Інші варіанти у ворога справді існують, але мені дещо незрозуміла ситуація, коли дехто кожного дня вперто підраховує відстань на карті, на яку ворог просунувся в бік Дніпропетровської області. Я не кажу, що треба мовчати, однак, як на мене, ці підрахунки створюють неправильне емоційне тло для людей. Наскільки мені відомо, на Дніпропетровщині ведуться дуже інтенсивні та професійні роботи з фортифікаційних споруд. Військові разом із місцевою та обласною владою над цим активно працюють", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Братчук розповів, які цілі у окупантів РФ на східному фронті:

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня аналітики DeepState повідомили про захоплення армією країни-агресорки Росії населеного пункту Велика Новосілка, що у Донецькій області. Однак окупація цього селища не надала ворогу стратегічної переваги.

Речник 110-ї Окремої механізованої бригади Іван Секач заявив, що бої за Велику Новосілку тривають і поки що не можна сказати, що російські окупанти її захопили. Найімовірніше, на цій ділянці фронту просування противника зупиниться, оскільки у ворожих сил немає можливостей для форсування річки.

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив, що стратегічне значення Великої Новосілки зумовлене її розташуванням на стику трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької, що має також важливий психологічний вплив.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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