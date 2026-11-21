Судно прямувало до Калінінграда; за версією РФ, на нього напали два безпілотники, а Фінляндія обмежила судноплавство на сході затоки.

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Дрони атакували російський корабель, що прямував до Калінінграда / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що сталося:

Дрони атакували вантажне судно РФ, що прямувало до Калінінграда

На борту пожежа, екіпаж евакуюють

Фінляндія обмежила рух на сході затоки

Безпілотники атакували російське вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда через Фінську затоку, - на борту спалахнула пожежа, а палаюче судно почало дрейфувати в територіальні води Фінляндії. Атака сталася через десять днів після ударів дронів по порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Про інцидент повідомив губернатор Калінінградської області країни-агресора РФ Олексій Беспрозванних у Telegram.

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"У нейтральних водах Фінської затоки було атаковано вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда", - написав Беспрозванних.

За його словами, зараз триває евакуація екіпажу, а фахівці з’ясовують обставини та наслідки події. Губернатор запевнив, що атака не вплине на постачання до області, та повідомив, що координує дії з губернатором Ленінградської області Олександром Дрозденком та Росморречфлотом.

Де атакували судно і хто стоїть за ударом

Дрозденко, у свою чергу, назвав місце атаки та кількість безпілотників, повідомляє Al Jazeera.

"За три морські милі від кордону Російської Федерації вантажне судно, що прямувало до Калінінграда, було атаковане двома безпілотниками", - заявив Дрозденко.

Хто стоїть за атакою, офіційно не встановлено. Назва судна в заявах російських чиновників не наводиться.

Що кажуть у Фінляндії

Прикордонна служба Фінляндії підтвердила пожежу на російському вантажному судні у східній частині Фінської затоки. Пошкоджене судно почало дрейфувати з міжнародних вод у територіальні води Фінляндії, передає Reuters.

У прикордонній службі наголосили, що загрози для інших суден немає, і повідомили про підготовку до можливої рятувальної операції.

"Ситуація не становить небезпеки для іншого морського судноплавства... У співпраці з іншими органами влади Фінляндії та на міжнародному рівні ведуться підготовчі роботи до можливих рятувальних операцій", - йдеться в заяві фінської прикордонної служби.

Крім того, Фінляндія ввела обмеження повітряного та морського руху у східній частині затоки, а прикордонники готуються до можливого екологічного збитку.

Калінінградська область - ексклав Росії на узбережжі Балтійського моря, що межує з Польщею та Литвою. Регіон відокремлений від основної території РФ і має для Москви стратегічне значення.

Чому Фінська затока та Калінінград - вразливі точки Росії?

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що у Росії в Балтійському регіоні є дві слабкі точки, і перша з них - Калінінградська область.

"У Росії в цьому регіоні є дві вразливі точки. Перша - Калінінградська область, яка є ексклавом і не має прямого сухопутного сполучення з Російською Федерацією. З моря її можна ізолювати за допомогою кораблів та авіації й таким чином нейтралізувати її потенціал", - пояснив експерт.

Другою такою точкою, за словами Горбача, є саме Фінська затока, через яку Росія виходить у Балтійське море.

"Його також можна перекрити силами флоту й авіації, обмеживши вихід Росії до Балтійського моря. Відстань між Фінляндією та Естонією - двома країнами НАТО - дозволяє Альянсу це зробити", - пояснив Горбач.

При цьому експерт підкреслив, що в Кремлі сприймають такі сценарії як загрозу власним планам у Балтії.

"Якщо НАТО ізолює Калінінградську область і перекриє Фінську затоку, росіянам буде дуже важко домогтися хоча б тієї блискавичної перемоги, яку вони можуть собі уявляти в трьох країнах Балтії або в якійсь одній із них", - зазначив аналітик.

Атаки на судна РФ - новини

Як повідомляв "Главред", влітку українські удари по суднах тіньового флоту РФ помітно почастішали. У липні Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що українські дрони за добу вразили 12 суден тіньового флоту Росії. Такі удари спрямовані на підрив експортних доходів РФ.

Атаки на тіньовий флот не припинялися й у серпні. Тоді під удар України потрапили судна тіньового флоту та НПЗ Росії. Нафтова галузь залишається головним джерелом доходів Кремля.

Тема тіньового флоту залишається й у санкційному порядку денному. У жовтні Reuters повідомило, що США можуть пом’якшити санкції проти тіньового флоту РФ. Тіньовим флотом називають судна, за допомогою яких Росія обходить обмеження на експорт нафти.

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