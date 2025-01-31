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Куди поділися війська КНДР із Курської області: у ЗСУ розкрили деталі

Андрій Ганчук
31 січня 2025, 16:53
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Військових Північної Кореї остаточно виводити з Курської області ніхто не буде, вважає Іван Тимочко.
Куди поділися війська КНДР із Курської області: у ЗСУ розкрили деталі
Війська КНДР зникли з Курської області лише тимчасово - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, ua.depositphotos.com

Що сказав Іван Тимочко:

  • Військові КНДР пішли на перегрупування
  • З Північної Кореї на Курщину приїдуть нові бойовики
  • Ніхто не буде повністю виводити військових КНДР із Курщини

Північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно залишать регіон. Про те заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що якщо військових КНДР відвели від лінії фронту, то вони тепер можуть передавати свій досвід солдатам, які раніше не брали участь у бойових діях на території Курщини.

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"Це банальне перегрупування. Можливо ті залишки, які там перебувають, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях. Потім тих, хто вижив, можливо відправлять до Північної Кореї готувати наступні ешелони військових. І ті, хто пройдуть якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ - будуть задіяні на фронті й чекатимуть додаткового поповнення", - пояснив Тимочко.

Також він уточнив, що навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення північнокорейських бойовиків із фронту війни Росії проти України.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про військових КНДР / Інфографіка: Главред

"Зараз вони будуть нарощувати сили. Північнокорейські солдати в РФ - це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом. Росія і КНДР підписали і ратифікували всеосяжну підтримку і допомогу. Зараз же будуть когось затягувати туди", - наголосив Іван Тимочко.

Військові КНДР покинули Курську область - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше журналісти The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників написали, що війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати. Їх не помічали на полі бою близько двох тижнів.

Північнокорейці зазнали великих втрат у боях на Курщині, говорив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Тепер вони проводять "роботу над помилками" з російськими командирами. Причини великих втрат - ефективна робота бійців Сил оборони із застосуванням БПЛА та артилерії.

Військових Північної Кореї не бачили на фронті в Курській області вже три тижні, сказав представник Сил спеціальних операцій, полковник Олександр Кондратенко. Ймовірно, північнокорейські підрозділи зазнали великих втрат і змушені були відійти.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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