Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

Війна продовжується у форматі виснажливих боїв.

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РФ продовжує війну на виснаження / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключове:

Росія зазнає значних втрат, але продовжує наступ

У 2024 році російська армія окупувала 3200 кв. км території України

Росія вербує новобранців у Санкт-Петербурзі, щоб компенсувати втрати на фронті

Попри космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій. Начальник відділу оборонного розвитку Міноборони Герт Каю зазначає, що за останній тиждень ситуація на Курському напрямку залишилася без змін, а участі північнокорейських військових на активних ділянках фронту не зафіксовано, пише ERR.

За даними міністерства, армія РФ щоденно здійснює близько 168 атак, підтримуючи високий темп бойових дій. Попри чутки, які ширяться, у західних і російських ЗМІ про можливі мирні переговори, на полі бою це поки що не відчувається – війна продовжується у форматі виснажливих боїв.

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"Крім того, триває вербування військовослужбовців, зокрема в регіоні Санкт-Петербурга, де новобранцям пропонують підвищені одноразові виплати та більш високі зарплати. За оцінкою міністерства, все це свідчить про те, що російські війська намагаються відновити втрати на фронті та сформувати нові підрозділи для продовження бойових дій у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Міноборони виділяє основні події на фронті:

На Курському напрямку не зафіксовано значних змін чи територіальних втрат.

Північнокорейські військові не беруть активної участі в боях, можливо, через значні втрати та перегрупування.

Основний ударний напрямок – Покровськ у Донецькій області. Росіяни поступово просуваються та вже захопили 25 кв. км території.

Велика Новосілка після двох місяців боїв повністю перейшла під контроль РФ.

У 2024 році російська армія окупувала 3200 кв. км території України, з яких близько 10% припадає на Донецьку область. Темпи наступу РФ зросли ще з серпня 2023 року і тривають досі.

"Це показує, що, попри великі втрати — понад тисячу на день — вони продовжують повільно, але послідовно просуватися вперед", — сказав Каю.

Закінчення війни в Україні - що відомо

До слова, Главред з посиланням на НБУ розповідав, коли закінчиться війна в Україні. Ескалація війни може призвести до подальших руйнувань промисловості та енергетичного дефіциту.

Водночас ПАРЄ ухвалили важливе рішення щодо війни в Україні. Як йдеться в резолюції, мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки.

Своєю чергою керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов пояснив, чи зможуть Китай та США разом "прогнути" РФ до миру. Не варто виключати, що Пекін і Вашингтон США можуть створити пул країн-гарантів для гарантій безпеки.

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