Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

Даяна Швець
31 січня 2025, 17:42
200
Війна продовжується у форматі виснажливих боїв.
Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії
РФ продовжує війну на виснаження / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключове:

  • Росія зазнає значних втрат, але продовжує наступ
  • У 2024 році російська армія окупувала 3200 кв. км території України
  • Росія вербує новобранців у Санкт-Петербурзі, щоб компенсувати втрати на фронті

Попри космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій. Начальник відділу оборонного розвитку Міноборони Герт Каю зазначає, що за останній тиждень ситуація на Курському напрямку залишилася без змін, а участі північнокорейських військових на активних ділянках фронту не зафіксовано, пише ERR.

За даними міністерства, армія РФ щоденно здійснює близько 168 атак, підтримуючи високий темп бойових дій. Попри чутки, які ширяться, у західних і російських ЗМІ про можливі мирні переговори, на полі бою це поки що не відчувається – війна продовжується у форматі виснажливих боїв.

відео дня

"Крім того, триває вербування військовослужбовців, зокрема в регіоні Санкт-Петербурга, де новобранцям пропонують підвищені одноразові виплати та більш високі зарплати. За оцінкою міністерства, все це свідчить про те, що російські війська намагаються відновити втрати на фронті та сформувати нові підрозділи для продовження бойових дій у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Міноборони виділяє основні події на фронті:

  • На Курському напрямку не зафіксовано значних змін чи територіальних втрат.
  • Північнокорейські військові не беруть активної участі в боях, можливо, через значні втрати та перегрупування.
  • Основний ударний напрямок – Покровськ у Донецькій області. Росіяни поступово просуваються та вже захопили 25 кв. км території.
  • Велика Новосілка після двох місяців боїв повністю перейшла під контроль РФ.

У 2024 році російська армія окупувала 3200 кв. км території України, з яких близько 10% припадає на Донецьку область. Темпи наступу РФ зросли ще з серпня 2023 року і тривають досі.

"Це показує, що, попри великі втрати — понад тисячу на день — вони продовжують повільно, але послідовно просуватися вперед", — сказав Каю.

Закінчення війни в Україні - що відомо

До слова, Главред з посиланням на НБУ розповідав, коли закінчиться війна в Україні. Ескалація війни може призвести до подальших руйнувань промисловості та енергетичного дефіциту.

Водночас ПАРЄ ухвалили важливе рішення щодо війни в Україні. Як йдеться в резолюції, мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки.

Своєю чергою керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов пояснив, чи зможуть Китай та США разом "прогнути" РФ до миру. Не варто виключати, що Пекін і Вашингтон США можуть створити пул країн-гарантів для гарантій безпеки.

Більше воєнних новин:

Що відомо про ERR?

Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Естонія лінія фронту вторгнення Росії новини Естонії війна Росії та України Міноборони
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:29Україна
"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:17Україна
Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

18:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

Гороскоп на завтра 1 лютого: Левам - щасливий день, Козерогам - великі гроші

Гороскоп на завтра 1 лютого: Левам - щасливий день, Козерогам - великі гроші

Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинки

Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинки

Останні новини

19:29

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:17

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:15

Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

19:10

Тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністюПогляд

18:56

Ціни "підскочили" на 24% за тиждень: в Україні дорожчає популярний овоч

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
18:56

РФ намагається створювати плацдарми: в УДА попередили про загрозу для двох містВідео

18:38

Наталя Могилевська заговорила про ще одну дитину - деталі

18:32

Путін провалив ультиматум щодо України в НАТО, маховик уже не зупинити - експертВідео

18:20

Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

Реклама
18:06

Росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі – DeepState

18:00

Kenzo Lunar New Year Snake: огляд найстильнішої колекції 2025 року новини компанії

17:56

Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів

17:53

Гороскоп на лютий 2025 для Левів: прибуток, романтика та нові можливостіВідео

17:46

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

17:42

Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

17:36

Штурми на самокатах і "Жигулях": коли забуксує наступ РФ і що робити ЗСУ

17:35

Влетить у копієчку: чому не можна їздити на авто з напівпорожнім паливним баком

17:34

Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розкрила секрет стрункості

17:29

Росія може почати нову війну: названо ймовірні терміни продовження агресії РФ

17:10

Гороскоп на лютий 2025 року для Дів: натхнення, зростання, кохання та гармоніяВідео

Реклама
17:01

Син продюсера Роднянського йде з посади радника Зеленського: яка причина

16:53

Коли закінчиться війна в Україні: в НБУ опублікували прогноз

16:53

Куди поділися війська КНДР із Курської області: у ЗСУ розкрили деталі

16:47

Наступ РФ на Дніпропетровщину: чи готові окупанти атакувати - БратчукВідео

16:36

Призначалися лише для однієї рідини: навіщо в СРСР робили трикутні пляшки

15:56

Ворог не готовий: в ЦПД розповіли правду про підготовку РФ виробництва Іскандерів

15:53

Серйозна тактична ціль: розкрито головний задум ворога на Донеччині

15:49

"Вони були разом": ексдружина відомого блогера підтвердила його роман з Трінчер

15:10

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

15:06

Окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині: в ССО озвучили деталі

14:59

Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію

14:48

Скандальний Джорджеску "наїхав" на Зеленського і зробив випад на адресу України

14:45

Чому в СРСР так багато курили: неочікуванні факти про радянські звичкиВідео

14:44

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

14:38

У Рильську прогриміли вибухи: Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ - Генштаб

14:12

"Ну скільки можна?": Ольга Сумська здивувала заявою про старшу сестру

14:02

Режим припинення вогню можна підписати без Путіна і Зеленського - МорозовВідео

14:01

Мокрий сніг і дощ накриють Україну: у яких областях будуть опади

13:59

На жорстких умовах США: експерт розкрив сценарій дзвінка Трампа Путіну

13:55

"Затягують петлю": війська РФ підійшли впритул до ключового міста - Reuters

Реклама
13:51

"Серйозна система": розкрито ключову проблему російської ракети Орешник

13:45

Смачніше, ніж "Баунті": кокосове печиво за лічені хвилини - рецепт

13:40

Найбільша проблема російської влади сьогодні - удари дронів СБУ по НПЗ, - експерт

13:22

ЗСУ можуть паралізувати логістику РФ: ситуація для ворога погіршується - ЗМІ

13:19

"Порожні розмови": Ксенія Мішина за кордоном відповіла на хейт українців

13:07

"Пастка" Путіна: в МЗС Чехії попередили про задум РФ щодо переговорів

12:56

Серія ударів без втрати техніки: на РФ налітають унікальні дрони ЗСУ - Forbes

12:47

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

12:40

Орбан шантажує ЄС скасуванням санкції проти РФ і ставить ультиматум Україні – ЗМІ

12:38

Щоб не почорніли: як правильно зберігати банани в домашніх умовах

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти