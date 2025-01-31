Мокрий сніг і дощ накриють Україну: у яких областях будуть опади

Україну скоро накриє похолодання, можуть бути сильні морози.

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Погода в Україні - де будуть мокрий сніг і дощ / УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 1-2 лютого

Коли в Україну накриє похолодання

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, буде ще відносно теплою. Проте вже з понеділка, 3 лютого, температура повітря буде знижуватися до рівня нижче нуля.

На Україну чекає похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що 1-2 лютого в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1…+6 градусів, лише у південній частині в суботу ще затримається вища температура повітря, стовпчики термометрів показуватимуть +8…+12 градусів.

"Проте тенденція до похолодання торкається усіх частин України. Завтра переважно дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Захід та північ побудуть у щільній хмарності, хіба в Карпатах можливий мокрий сніг", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 1 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 2 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 1-2 лютого

У Києві в суботу та неділю, 1 і 2 лютого, буде переважно хмарна погода, без істотних опадів. У суботу в столиці очікується +5 градусів, у неділю +3 градуси.

"Надалі, по тижню, як і більшості областей України, в Києві також холоднішатиме до "мінусів". За попередніми прогнозами, діапазон денної температури орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3…-8 градусів, при проясненнях можливо на пару градусів нижче", – розповіла Діденко.

Погода в Україні на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що морози накриють Україну – стало відомо, у яких областях буде найхолодніше. Зниження температури повітря відбудеться в Україні в найближчі дні. Синоптик розповів, де буде найхолодніше, а де будуть йти дощ і мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що морози вдарять в Україні – синоптикиня назвала точну дату. Температура повітря скоро почне суттєво знижуватися. Частину областей накриють дощі і мряка.

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в лютому. Сніг випаде лише на півночі та сході країни, прогнозує синоптик.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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