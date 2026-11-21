Найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається на Одещині та Рівненщині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Лампочка зі свічкою, енергетики на опорі ЛЕП / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Побутових споживачів відключатимуть від 1 до 2,5 черг

Для промисловості діятимуть обмеження потужності

Найскладніша ситуація - на Одещині та Рівненщині

У неділю, 22 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть від 1 до 2,5 черг одночасно. Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Причиною обмежень в енергокомпанії назвали наслідки атак країни-агресорки РФ на енергосистему. Напередодні обсяг відключень для всіх категорій споживачів становив від 1,5 до 3 черг.

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Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Час і черги для конкретної адреси в Укренерго радять уточнювати в місцевого постачальника.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - наголосили в компанії.

Де найскладніша ситуація зі світлом

Найважче з електропостачанням зараз на Одещині та Рівненщині. Аварійно-відновлювальні роботи в цих регіонах тривають.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - запевнили в Укренерго.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де зарядити телефон і зігрітися без світла

Під час тривалих знеструмлень у громадах працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети, зігрітися й отримати питну воду. Адреси найближчих пунктів можна знайти на державному сайті з мапою пунктів незламності.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, 20 листопада після масованої атаки РФ Київ і ще 10 областей залишилися без світла. Найскладнішою тоді в Укренерго назвали ситуацію в Одесі та околицях. Через повторні удари по відновлених об'єктах частину ремонтів енергетикам доводилося починати заново.

На Одещині атаки на енергетику тривали понад добу. У Міненерго заявили, що РФ цілеспрямовано б'є по вже відновлених енергооб'єктах Одещини. Після повернення світла енергетики радили не залишати ввімкненою потужну техніку через можливі стрибки напруги.

На початку листопада обмеження були жорсткішими. На 5 листопада Укренерго оголошувало від 2 до 4 черг одночасно для всіх категорій споживачів. Одна черга тоді означала 4 години без світла, тож максимум сягав 16 годин на добу.

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