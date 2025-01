ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

Що зафіксували в ISW:

Українські військові в Курській області день за днем не лише відбивають масовані атаки російських агресорів, але й активно проводять контрнаступальні дії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті розповіли про успіхи захисників в цій точці фронту.

Стало відомо, що геолокаційні кадри від 27 січня підтверджують просування ЗСУ по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

Водночас, як стверджують російські воєнні блогери, війська РФ начебто рухаються вперед уздовж лісосмуги на захід від Плехово та на північ від Гуєва. Однак ISW не знайшов підтверджень цих заяв.

Окрім цього, Z-канали пишуть про атаку окупантами українських позицій біля Російського Порічного, а ЗСУ у відповідь провели контратаку в районі Микільського.

Ба більше, знімки з геолокацією від 28 січня свідчать про те, що українські військові знищили чергову механізовану атаку ворога, який застосував чотири бронемашини в районі Микільського.

На Курщині росіяни активно використовують загін безпілотників "Рубікон", а оператори дронів із 83-ї десантної бригади завдають ударів по українських позиціях вздовж кордону.

Крім того, у районі Свердликово діють підрозділи 7-ї десантної дивізії ЗС РФ, а в районі Погребків — 34-та мотострілецька бригада російської армії.

Раніше Главред з посиланням на військового експерта Івана Ступака повідомляв, що північнокорейські війська можуть з Курщини повернутися додому. Поки що, за його словами, з тактикою та стратегією у армії КНДР дуже погано.

Також у ЦПД пояснили, чому війська КНДР відступили на Курщині. Через ефективні дії українських безпілотників і артилерії Північнокорейські солдати зазнали серйозних втрат.

Водночас, на думку політичного експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях не варто, зазначив він.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.