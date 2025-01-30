Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

Даяна Швець
30 січня 2025, 13:56оновлено 30 січня, 14:42
331
Українські військові знищили чергову механізовану атаку ворога на Курщині.
ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців
ЗСУ прориваються контратаками на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Що зафіксували в ISW:

  • ЗСУ просуваються вздовж вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків
  • Українські військові розбили бронегрупу РФ в районі Микільського

Українські військові в Курській області день за днем не лише відбивають масовані атаки російських агресорів, але й активно проводять контрнаступальні дії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті розповіли про успіхи захисників в цій точці фронту.

Стало відомо, що геолокаційні кадри від 27 січня підтверджують просування ЗСУ по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

відео дня

Водночас, як стверджують російські воєнні блогери, війська РФ начебто рухаються вперед уздовж лісосмуги на захід від Плехово та на північ від Гуєва. Однак ISW не знайшов підтверджень цих заяв.

Окрім цього, Z-канали пишуть про атаку окупантами українських позицій біля Російського Порічного, а ЗСУ у відповідь провели контратаку в районі Микільського.

Ба більше, знімки з геолокацією від 28 січня свідчать про те, що українські військові знищили чергову механізовану атаку ворога, який застосував чотири бронемашини в районі Микільського.

На Курщині росіяни активно використовують загін безпілотників "Рубікон", а оператори дронів із 83-ї десантної бригади завдають ударів по українських позиціях вздовж кордону.

Крім того, у районі Свердликово діють підрозділи 7-ї десантної дивізії ЗС РФ, а в районі Погребків — 34-та мотострілецька бригада російської армії.

Бої в Курській області - що відомо

Раніше Главред з посиланням на військового експерта Івана Ступака повідомляв, що північнокорейські війська можуть з Курщини повернутися додому. Поки що, за його словами, з тактикою та стратегією у армії КНДР дуже погано.

Також у ЦПД пояснили, чому війська КНДР відступили на Курщині. Через ефективні дії українських безпілотників і артилерії Північнокорейські солдати зазнали серйозних втрат.

Водночас, на думку політичного експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях не варто, зазначив він.

Більше прогнозів та аналізів ISW:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Курськ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

13:56Україна
Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

12:44Світ
Морози вдарять в Україні: синоптикиня назвала точну дату

Морози вдарять в Україні: синоптикиня назвала точну дату

12:09Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Науковці закликали не мити посуд губками: в чому причина і яка альтернатива

Науковці закликали не мити посуд губками: в чому причина і яка альтернатива

Карта Deep State онлайн за 30 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому погано чистяться варені яйця: що додати у воду під час варіння

Чому погано чистяться варені яйця: що додати у воду під час варіння

У сім'ї не буде проблем: що потрібно виставити за поріг 30 січня - прикмети

У сім'ї не буде проблем: що потрібно виставити за поріг 30 січня - прикмети

"Днище": у втікача Олега Винника образили українського співака - причина

"Днище": у втікача Олега Винника образили українського співака - причина

Останні новини

14:40

Велика загадка для людства: навіщо вчені досліджують Місяць

13:57

Війська країн НАТО можуть ввести в Україну у відповідь на загострення РФ – прогнозВідео

13:56

ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

13:51

Вправа на 5 хвилин: як підняти самооцінку самостійно без психологаВідео

13:33

Споживає більше, ніж усі думають: чи потрібно вимикати бойлер на ніч

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - ОмельченкоУ разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко
13:31

Спробою виправдати сина Порошенка, його адвокат лише визнав, що той ухилянт - експерт

13:25

"Важливо бути на одній хвилі": Анна Кошмал заговорила про свого таємничого чоловіка

13:06

Сьогодні ми повинні не лише слухати голос ромів, а й підсилювати його - Координатор ООН Шмалє актуально

12:44

Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

Реклама
12:36

В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина

12:33

У багатьох розміщений неправильно: де повинен стояти холодильник

12:30

"Яке відбите": Потап розлютив шанувальників своїм вчинком - що сталося

12:19

Не злипаються і не розварюються: як вибрати макарони твердих сортів

12:12

Уперше за довгий час: Світлана Лобода повернулася в Україну

12:09

Морози вдарять в Україні: синоптикиня назвала точну дату

12:00

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни

11:48

Топ-способи без пошкодження волосся: як зробити кучері за ніч

11:48

"Наші позиції зруйновані": у ЗСУ розповіли про важкі бої й назвали напрямок

11:43

Відключення електроенергії в Україні в лютому: Укренерго зробило заяву

11:39

Румунський політик хоче поділити Україну та захопити Буковину

Реклама
11:21

Мовчун Ігор Ніколаєв позбувся своєї нерухомості та обрав нову країну

10:56

Чи може РФ захопити Харків, Суми, Запоріжжя, Одесу: відповідь ізраїльського експерта

10:44

Китайський гороскоп на завтра 31 січня: Бикам - успіх, Козлам - влада

10:43

Десятки дронів РФ вдарили по Україні: є жертви, прильоти й руйнування

10:30

Авіатроща в США: на борту були фігуристи РФ, загинула зірка СРСР - ЗМІ

10:25

Кількість загиблих зросла: Зеленський зробив заяву після удару РФ по будинку в СумахФото

10:23

Путін готує ґрунт для зриву майбутніх мирних угод - ISW

10:18

Закуска з 3 секретних інгредієнтів, яку обожнювали в СРСР: швидкий рецепт за 5 хвилин

10:17

Зручно, практично, довговічно: що краще для постільної білизни – бязь чи сатин

10:11

"Це не добре!": катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти - Трамп

09:55

Як позбавитися небажаних "квартирантів": чого боїться харчова міль

09:49

"Здрастуй, жах": Наташу Корольову "розтоптали" в РФ і обізвали колгоспницею

09:45

Погрози Фіцо – це нуль: у МЗС Чехії жорстко відреагували на шантаж Словаччини

09:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 30 січня (оновлюється)

09:20

Сирість та цвіль назавжди покинуть вашу шафу: що гарно забирає вологу

08:59

"Це помста": зрадниця Лоліта потрапила в халепу в РФ - що сталося

08:34

Літак зіткнувся з гелікоптером у США і впав у річку: рятувальники дістають тіла людейВідео

08:33

Серйозний удар для РФ: БпЛА атакували станцію "Дружба" в Брянській області - ЗМІ

08:29

Карта Deep State онлайн за 30 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Нема "плану Трампа" офіційно від ТрампаПогляд

Реклама
07:59

Анна Різатдінова розкрила таємницю особистого життя - деталі

07:44

Путін піде на поступки: в ISW назвали єдину умову

06:57

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти кота

06:50

Удар дрона по багатоповерхівці в Сумах: 9 осіб поранено, двоє - загинулиФото

06:15

Нова буря наближається до України: якою буде її потужність

06:10

Колумбія, США і ми: про політику Трампа на прикладі "депортації мігрантів"Погляд

05:36

Гороскоп на завтра 31 січня: Близнюкам - день веселощів, Стрільцям - успіх

05:00

Яке сьогодні свято 30 січня 2025 року: чому жінкам не можна в'язати цього дня

04:51

У сім'ї не буде проблем: що потрібно виставити за поріг 30 січня - прикмети

04:33

Багато хто наносить неправильно: як користуватися кондиціонером для волосся

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти