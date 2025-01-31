РФ вдарила балістикою по центру Одеси: 'приліт' по готелю, є поранені

Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами.

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РФ вдарила ракетами по центру Одеси / Колаж: Главред, фото: dumskaya

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В Одесі багато пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО

Відомо про двох постраждалих, їх доправили до міських лікарень

Армія країни-окупанта РФ у п'ятницю ввечері завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, внаслідок чого є постраждалі.

"Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Загроза залишається", - повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Пізніше він уточнив, що внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізовано. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.

/ Главред

Як повідомив мер Геннадій Труханов, ворог атакував історичний центр ракетами. Багато пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, постраждала будівля, яка перебуває під посиленим захистом.

"Відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують до міських лікарень, де їм буде надано всю необхідну медичну допомогу. На місці атаки працюють відповідні служби", - наголосив Геннадій Труханов.

Дивіться відео - РФ вдарила по центру Одеси:

/ Скриншот

Реакція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ вдарили по Одесі балістичними ракетами "по звичайній цивільній забудові"

"Зараз на півдні нашої країни - в Одесі - тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо-балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову і знову: ППО-перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - заявив президент України.

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Раніше РФ атакувала Київ дронами. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі недалеко від станції метро. Було пошкоджено огорожу і окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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