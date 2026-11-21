Американський лідер зазначив, що серед республіканців є кілька перспективних політиків.

https://glavred.net/world/tramp-nazval-svoih-veroyatnyh-preemnikov-kto-pretenduet-na-kreslo-v-belom-dome-10814246.html Посилання скопійоване

Наступником Дональда Трампа може стати Марко Рубіо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, flickr.com

Головне:

Наступником Трампа може стати віцепрезидент Джей Ді Венс

На цю посаду також розглядається держсекретар Марко Рубіо

Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо потенційними претендентами на висунення від Республіканської партії на виборах глави держави у 2028 році.

Американський лідер зазначив, що серед республіканців є кілька перспективних політиків, здатних поборотися за президентське крісло, повідомляє Fox News.

відео дня

"Очевидно, Джей Ді - віцепрезидент. Марко також входить до числа головних претендентів. Вони обоє фантастично працюють, обоє дуже, дуже популярні", - заявив Трамп.

При цьому президент підкреслив, що список можливих кандидатів не обмежується двома названими політиками і надалі можуть з’явитися несподівані претенденти.

"Але можуть бути й сюрпризи. У нас є дуже здібні люди", - додав президент США.

/ Інфографіка Главред

Сенатори США виступили проти рішення Трампа: у чому претензії

Сім представників обох провідних партій в американському Сенаті розкритикували рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива. Законодавці вважають, що такий крок суперечить чинним нормам законодавства США.

Сенатори зажадали від президента переглянути прийняте рішення та скасувати дозвіл на постачання палива з Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського. Глава Білого дому набрався нахабства порадити українцям обрати нового президента, фактично втрутившись у внутрішні політичні процеси України.

Як раніше повідомляв Главред, Конгрес може усунути президента США. На тлі підготовки США до проміжних виборів дедалі гостріше постає питання про політичне майбутнє Дональда Трампа.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред